Тимур Родригез приехал в Тобольск на съемки популярного шоу. Видео

30 июня 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Тимур Родригез и «Орел и решка» приехали в Тобольск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ведущий и певец Тимур Родригез вместе со съемочной группой шоу «Орел и решка» посетил Тобольск (Тюменская область). Видео с танцами знаменитости размещено в социальных сетях. «В саду Ермака танцевальный вечер отдыха с Тимуром Родригезом!» — такой пост разместили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео телеведущий танцует на территории одной из главных городских достопримечательностей. Судя по социальным сетям Родригеза, он также не обошел вниманием и другие локации. В частности, он побывал в Софийско-Успенском соборе, чтобы увидеть самый большой в России Царь-колокол. В комментариях тоболяки рассказывают, что приезд певца связан со съемками программы «Орел и решка». Сотрудники шоу прибыли в Тобольск из Тюмени на «Императорском» пригородном поезде. В департаменте культуры и туризма администрации Тобольска рассказали, что в курсе визита программы. «Организацией съемок и выбором локаций занимается Агентство туризма и продвижения Тюменской области. Мы помогаем в организационных и технических моментах непосредственно на местах», — рассказала URA.RU директор департамента Анастасия Ионина. Ранее URA.RU писало, что древнюю столицу Сибири в рамках фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» посетят тысячи туристов. Организаторы планируют заработать на продаже билетов не менее 4,5 млн рублей. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Ведущий и певец Тимур Родригез вместе со съемочной группой шоу «Орел и решка» посетил Тобольск (Тюменская область). Видео с танцами знаменитости размещено в социальных сетях. «В саду Ермака танцевальный вечер отдыха с Тимуром Родригезом!» — такой пост разместили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео телеведущий танцует на территории одной из главных городских достопримечательностей. Судя по социальным сетям Родригеза, он также не обошел вниманием и другие локации. В частности, он побывал в Софийско-Успенском соборе, чтобы увидеть самый большой в России Царь-колокол. В комментариях тоболяки рассказывают, что приезд певца связан со съемками программы «Орел и решка». Сотрудники шоу прибыли в Тобольск из Тюмени на «Императорском» пригородном поезде. В департаменте культуры и туризма администрации Тобольска рассказали, что в курсе визита программы. «Организацией съемок и выбором локаций занимается Агентство туризма и продвижения Тюменской области. Мы помогаем в организационных и технических моментах непосредственно на местах», — рассказала URA.RU директор департамента Анастасия Ионина. Ранее URA.RU писало, что древнюю столицу Сибири в рамках фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» посетят тысячи туристов. Организаторы планируют заработать на продаже билетов не менее 4,5 млн рублей.