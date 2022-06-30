Тимур Родригез приехал в Тобольск на съемки популярного шоу. Видео

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, родригез тимур
Тимур Родригез и «Орел и решка» приехали в Тобольск Фото:

Ведущий и певец Тимур Родригез вместе со съемочной группой шоу «Орел и решка» посетил Тобольск (Тюменская область). Видео с танцами знаменитости размещено в социальных сетях.

«В саду Ермака танцевальный вечер отдыха с Тимуром Родригезом!» — такой пост разместили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео телеведущий танцует на территории одной из главных городских достопримечательностей.

Судя по социальным сетям Родригеза, он также не обошел вниманием и другие локации. В частности, он побывал в Софийско-Успенском соборе, чтобы увидеть самый большой в России Царь-колокол.

В комментариях тоболяки рассказывают, что приезд певца связан со съемками программы «Орел и решка». Сотрудники шоу прибыли в Тобольск из Тюмени на «Императорском» пригородном поезде.

В департаменте культуры и туризма администрации Тобольска рассказали, что в курсе визита программы. «Организацией съемок и выбором локаций занимается Агентство туризма и продвижения Тюменской области. Мы помогаем в организационных и технических моментах непосредственно на местах», — рассказала URA.RU директор департамента Анастасия Ионина.

Ранее URA.RU писало, что древнюю столицу Сибири в рамках фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» посетят тысячи туристов. Организаторы планируют заработать на продаже билетов не менее 4,5 млн рублей.

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Ведущий и певец Тимур Родригез вместе со съемочной группой шоу «Орел и решка» посетил Тобольск (Тюменская область). Видео с танцами знаменитости размещено в социальных сетях. «В саду Ермака танцевальный вечер отдыха с Тимуром Родригезом!» — такой пост разместили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео телеведущий танцует на территории одной из главных городских достопримечательностей. Судя по социальным сетям Родригеза, он также не обошел вниманием и другие локации. В частности, он побывал в Софийско-Успенском соборе, чтобы увидеть самый большой в России Царь-колокол. В комментариях тоболяки рассказывают, что приезд певца связан со съемками программы «Орел и решка». Сотрудники шоу прибыли в Тобольск из Тюмени на «Императорском» пригородном поезде. В департаменте культуры и туризма администрации Тобольска рассказали, что в курсе визита программы. «Организацией съемок и выбором локаций занимается Агентство туризма и продвижения Тюменской области. Мы помогаем в организационных и технических моментах непосредственно на местах», — рассказала URA.RU директор департамента Анастасия Ионина. Ранее URA.RU писало, что древнюю столицу Сибири в рамках фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» посетят тысячи туристов. Организаторы планируют заработать на продаже билетов не менее 4,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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