Стартап из Перми, оцененный в миллиарды, открыл офис в Армении

Пермский стартап Miro набирает сотрудников в офис в Ереване Фото: Анна Майорова © URA.RU

IT-стартап Miro, основанный в Перми и оцененный в миллиарды долларов, открыл офис в столице Армении, куда набирает сотрудников. Список и подробное описание вакансий компания опубликовала на своем официальном сайте.

«Компания набирает сотрудников в Ереване. Требуются backend-инженер, frontend-инженер, инженерные backend и frontend-менеджеры, старший инженер по контролю качества. Также мы ищем специалиста по дебиторской задолженности, готового стать частью нашей команды», — сообщается на сайте Miro.

Miro является компанией-единорогом, то есть получившей рыночную оценку стоимости в размере более миллиарда долларов. Стартап был основан в 2011 году двумя пермскими бизнесменами и занимался разработкой интернет-платформы для удаленного бизнеса. Весной пермский офис Miro прекратил свою работу, а в июне компания ликвидировала свое юрлицо в краевой столице — ООО «Мультивитамин». В Miro причиной такого решения назвали начавшуюся спецоперацию на Украине.

Многие крупные международные компании начали покидать российский рынок после начала спецоперации на Украине из-за санкций США и ряда стран Европы. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что цель санкционного давления — стремление затормозить развитие России.