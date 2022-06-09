Стартап из Перми, оцененный в миллиарды долларов, закрыл компанию

Пермский стартап Miro ликвидирует свое юрлицо Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский стартап Miro ликвидирует свое юрлицо в краевой столице — ООО «Мультивитамин». Общество находится в стадии ликвидации с 6 июня.

«IT-компания Miro ликвидирует свое юрлицо — ООО „Мультивитамин“. Ликвидатором назначена Екатерина Габдульбарова», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Miro (ООО «Мультивитамин») основана в 2011 году двумя пермскими бизнесменами Андреем Хусидом и Олегом Шадриным. Стартап разрабатывает интернет-платформы для удаленного бизнеса и является компанией-единорогом. По оценкам американского издания Financial Times, рыночная стоимость стартапа достигает нескольких миллиардов долларов.

В начале марта пермский офис Miro прекратил свою работу. В компании причиной такого решения назвали начавшуюся спецоперацию на Украине. При этом там уточняли, что не закрывают, а лишь приостанавливают деятельность российского филиала. Ранее стало известно о закрытии компанией Xsolla пермского предпринимателя Александра Агапитова одного из своих юрлиц, зарегистрированных в Перми — ООО «Иксолла Русский Холдинг».

Многие крупные международные компании начали покидать российский рынок после начала спецоперации на Украине из-за санкций США и ряда стран Евросоюза. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что цель санкций — стремление затормозить развитие России.