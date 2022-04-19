19 апреля 2022
18 апреля 2022

Пермская IT-компания увела из России миллиард выручки

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Пермский стартап закрыл все офисы в России и Белоруссии Фото:
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Основанный в Перми стартап Miro ушел с российского рынка. Miro является компанией-единорогом, то есть получившей рыночную оценку стоимости в размере более миллиарда долларов. Стартап был основан в 2011 году двумя пермскими бизнесменами и занимался разработкой интернет-платформы для удаленного бизнеса.

Компания прекратила продажи в России и Белоруссии, а также закрыла на их территории все свои офисы. «Мы соблюдаем все текущие санкции и ограничения мирового сообщества, приостанавливаем действие лицензий для клиентов из санкционных списков. При этом мы продолжим поддерживать индивидуальных клиентов в России и Белоруссии, которые используют Miro для своих проектов», — сообщается на сайте компании. В Miro также обещают помочь своим российским сотрудникам с переездом и трудоустройством в филиалах других стран.

Юридическое лицо в России называется ООО «Мультивитамин». Из финансовой отчетности за прошлый год следует, что выручка компании впервые превысила 1 миллиард рублей. Общие активы Miro во всех странах оцениваются в 17,5 миллиардов долларов США.

Многие крупные международные компании начали покидать российский рынок после начала спецоперации на Украине. Причина — санкционное давление США и ряда стран Запада. Целью санкций президент РФ Владимир Путин назвал стремление затормозить развитие России.

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Основанный в Перми стартап Miro ушел с российского рынка. Miro является компанией-единорогом, то есть получившей рыночную оценку стоимости в размере более миллиарда долларов. Стартап был основан в 2011 году двумя пермскими бизнесменами и занимался разработкой интернет-платформы для удаленного бизнеса. Компания прекратила продажи в России и Белоруссии, а также закрыла на их территории все свои офисы. «Мы соблюдаем все текущие санкции и ограничения мирового сообщества, приостанавливаем действие лицензий для клиентов из санкционных списков. При этом мы продолжим поддерживать индивидуальных клиентов в России и Белоруссии, которые используют Miro для своих проектов», — сообщается на сайте компании. В Miro также обещают помочь своим российским сотрудникам с переездом и трудоустройством в филиалах других стран. Юридическое лицо в России называется ООО «Мультивитамин». Из финансовой отчетности за прошлый год следует, что выручка компании впервые превысила 1 миллиард рублей. Общие активы Miro во всех странах оцениваются в 17,5 миллиардов долларов США. Многие крупные международные компании начали покидать российский рынок после начала спецоперации на Украине. Причина — санкционное давление США и ряда стран Запада. Целью санкций президент РФ Владимир Путин назвал стремление затормозить развитие России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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