Пермский комбинат поставлял в детский сад ЯНАО поддельное масло

30 июня 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Пермская компания ООО «Молторг» поставляла поддельное масло в детский садик Нового Уренгоя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермский комбинат ООО «Молторг» поставлял масло неизвестного происхождения в МАДОУ «Детский сад «Мальвина» города Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. «Специалистами управления проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований в сфере ветеринарного контроля (надзора) в отношении МАДОУ «Детский сад «Мальвина» (Новый Уренгой). По результатам анализа данных в ФГИС «Меркурий» установлено, что 60 кг масла сладко-сливочного несоленого «Традиционное», поступившего в период с мая по июнь 2022 года в адрес детского сада «Мальвина», производства ООО «Молторг» (Пермский край), изготовлено из сырья неизвестного происхождения», — говорится в сообщении. Это является нарушением принципа прослеживаемости и требований технического регламента Таможенного союза. Управление направило информацию о нарушениях в управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, а также в детский сад «Мальвина» и поставщику продукции ООО «Ямал». Агентство обратилось за комментарием в детский сад «Мальвина». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что молочных пермских производителей ООО «Молторг» и ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» уличили в производстве и сбыте фальсифицированных продуктов. Материалы исследования продукции были направлены в следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Пермский комбинат ООО «Молторг» поставлял масло неизвестного происхождения в МАДОУ «Детский сад «Мальвина» города Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. «Специалистами управления проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований в сфере ветеринарного контроля (надзора) в отношении МАДОУ «Детский сад «Мальвина» (Новый Уренгой). По результатам анализа данных в ФГИС «Меркурий» установлено, что 60 кг масла сладко-сливочного несоленого «Традиционное», поступившего в период с мая по июнь 2022 года в адрес детского сада «Мальвина», производства ООО «Молторг» (Пермский край), изготовлено из сырья неизвестного происхождения», — говорится в сообщении. Это является нарушением принципа прослеживаемости и требований технического регламента Таможенного союза. Управление направило информацию о нарушениях в управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, а также в детский сад «Мальвина» и поставщику продукции ООО «Ямал». Агентство обратилось за комментарием в детский сад «Мальвина». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что молочных пермских производителей ООО «Молторг» и ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» уличили в производстве и сбыте фальсифицированных продуктов. Материалы исследования продукции были направлены в следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю.