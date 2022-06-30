Пермский комбинат поставлял в детский сад ЯНАО поддельное масло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло
Пермская компания ООО «Молторг» поставляла поддельное масло в детский садик Нового Уренгоя Фото:

Пермский комбинат ООО «Молторг» поставлял масло неизвестного происхождения в МАДОУ «Детский сад «Мальвина» города Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

«Специалистами управления проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований в сфере ветеринарного контроля (надзора) в отношении МАДОУ «Детский сад «Мальвина» (Новый Уренгой). По результатам анализа данных в ФГИС «Меркурий» установлено, что 60 кг масла сладко-сливочного несоленого «Традиционное», поступившего в период с мая по июнь 2022 года в адрес детского сада «Мальвина», производства ООО «Молторг» (Пермский край), изготовлено из сырья неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.

Это является нарушением принципа прослеживаемости и требований технического регламента Таможенного союза. Управление направило информацию о нарушениях в управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, а также в детский сад «Мальвина» и поставщику продукции ООО «Ямал».

Агентство обратилось за комментарием в детский сад «Мальвина». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что молочных пермских производителей ООО «Молторг» и ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» уличили в производстве и сбыте фальсифицированных продуктов. Материалы исследования продукции были направлены в следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Пермский комбинат ООО «Молторг» поставлял масло неизвестного происхождения в МАДОУ «Детский сад «Мальвина» города Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. «Специалистами управления проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований в сфере ветеринарного контроля (надзора) в отношении МАДОУ «Детский сад «Мальвина» (Новый Уренгой). По результатам анализа данных в ФГИС «Меркурий» установлено, что 60 кг масла сладко-сливочного несоленого «Традиционное», поступившего в период с мая по июнь 2022 года в адрес детского сада «Мальвина», производства ООО «Молторг» (Пермский край), изготовлено из сырья неизвестного происхождения», — говорится в сообщении. Это является нарушением принципа прослеживаемости и требований технического регламента Таможенного союза. Управление направило информацию о нарушениях в управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, а также в детский сад «Мальвина» и поставщику продукции ООО «Ямал». Агентство обратилось за комментарием в детский сад «Мальвина». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что молочных пермских производителей ООО «Молторг» и ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» уличили в производстве и сбыте фальсифицированных продуктов. Материалы исследования продукции были направлены в следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...