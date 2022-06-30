В Центробанке ответили на вопрос о купюре в 10 000 рублей

Купюры большого достоинства пока в России не появятся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Центробанке не рассматривают возможность выпуска в обращение купюр достоинством десять тысяч рублей. Об этом представитель ЦБ заявил корреспонденту URA.RU на презентации обновленной 100-рублевой банкноты.

«Отвечу на ваш вопрос коротко: нет», — сказал зампред Центробанка Сергей Белов в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Купюры достоинством 10 000 рублей выпускались Центробанком РФ в 1992, 1993 и 1996 годах.

30 июня на сайте Центробанка была представлена новая 100-рублевая купюра. На лицевой стороны новой купюры изображена Спасская башня Московского Кремля. На оборотной стороне — Ржевский мемориал.