В Центробанке ответили на вопрос о купюре в 10 000 рублей

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Купюры большого достоинства пока в России не появятся Фото:

В Центробанке не рассматривают возможность выпуска в обращение купюр достоинством десять тысяч рублей. Об этом представитель ЦБ заявил корреспонденту URA.RU на презентации обновленной 100-рублевой банкноты.

«Отвечу на ваш вопрос коротко: нет», — сказал зампред Центробанка Сергей Белов в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Купюры достоинством 10 000 рублей выпускались Центробанком РФ в 1992, 1993 и 1996 годах.

30 июня на сайте Центробанка была представлена новая 100-рублевая купюра. На лицевой стороны новой купюры изображена Спасская башня Московского Кремля. На оборотной стороне — Ржевский мемориал.

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В Центробанке не рассматривают возможность выпуска в обращение купюр достоинством десять тысяч рублей. Об этом представитель ЦБ заявил корреспонденту URA.RU на презентации обновленной 100-рублевой банкноты. «Отвечу на ваш вопрос коротко: нет», — сказал зампред Центробанка Сергей Белов в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Купюры достоинством 10 000 рублей выпускались Центробанком РФ в 1992, 1993 и 1996 годах. 30 июня на сайте Центробанка была представлена новая 100-рублевая купюра. На лицевой стороны новой купюры изображена Спасская башня Московского Кремля. На оборотной стороне — Ржевский мемориал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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