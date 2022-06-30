В мэрии Перми обещают взять под крыло скандальный памятник

30 июня 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Мэрия возьмет памятник на баланс в этом году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Монумент «Солдат России», который оказался бесхозным спустя более двух лет после установки, пермские власти обещают взять на баланс. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Работы по принятию объекта на учет ведутся в данный момент Городским центром охраны памятников. Плановая дата принятия на баланс: 3-4 квартал 2022», — ответили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми на запрос агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что мемориал на ул. Сибирской, посвященный воинам, погибшим в локальных конфликтах, по факту никому не принадлежит, хотя его установили еще в марте 2020 года. В торжественной церемонии тогда участвовали руководители города и региона. Сейчас общественник Денис Галицкий добивается, чтобы на монументе отметили спецоперацию России на Украине. Она началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин, объявивший спецоперацию, говорил, что решение это было вынужденным, а все действия военных направлены на спасение мирных жителей Донбасса. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Монумент «Солдат России», который оказался бесхозным спустя более двух лет после установки, пермские власти обещают взять на баланс. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Работы по принятию объекта на учет ведутся в данный момент Городским центром охраны памятников. Плановая дата принятия на баланс: 3-4 квартал 2022», — ответили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми на запрос агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что мемориал на ул. Сибирской, посвященный воинам, погибшим в локальных конфликтах, по факту никому не принадлежит, хотя его установили еще в марте 2020 года. В торжественной церемонии тогда участвовали руководители города и региона. Сейчас общественник Денис Галицкий добивается, чтобы на монументе отметили спецоперацию России на Украине. Она началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин, объявивший спецоперацию, говорил, что решение это было вынужденным, а все действия военных направлены на спасение мирных жителей Донбасса.