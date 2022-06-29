Горожане считают, что в песке не может вырасти газон Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутили коммунальщики, которые, по их мнению, пытались покрасить песок в зеленый цвет. Как рассказал автор, опубликовавшего видео в соцсети «ВКонтакте», специалисты только делали вид, что высаживали таким образом газон.

«Уважаемые жители, посмотрите данное видео внимательно и до конца! Средь белого дня песок красится зеленой краской! А люди, причастные к данной процедуре, обязательно напишите, что это новая технология распыления семян газонной травы, которая сразу зеленеет», — написал Андрей Иванов в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой».

Однако горожане восприняли такой пост с насмешкой. «И в цирк идти не надо, достаточно посмотреть, из-за чего люди удивляются», — отметил Валерий Хоменко. «Это лучше, чем просто сеять. Все семена голуби сжирают», — добавил автор с ником «Журавленок Ванька». «А вы сами то видите там наличие грунта? Они же на песок льют. Технологии пришли в город, а вот грунт по ходу нет. Как расти там будет что-то?» — подчеркнула «Milena Dear».

На пост отреагировала администрация города, которая подтвердила, что в данной ситуации используется технология гидропосева. «В грунт разбрызгивают семена растений, состав имеет цвет (природный краситель), чтобы было видно те участки, которые уже обработали», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы в Новом Уренгое счищают снег вместе с асфальтным покрытием. Тогда на видео было показано, как экскаватор ковшом дробит лед вместе с асфальтом.

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