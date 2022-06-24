Путин представил модель будущего устройства мира

Президент РФ Владимир Путин представил новую модель будущего мироустройства. Она напоминает принцип действия социальных сетей, объясняют URA.RU политологи выступление Путина на саммите БРИКС+ 24 июня. В этой мировой сети все участники будут равны и взаимополезны. Там не будет гегемона и жесткой, архаичной вертикальной системы власти, присущей «Большой семерке», на смену которой придет «Большая пятерка», убеждены эксперты.
В расширенном формате саммита БРИКС, помимо «Большой пятерки» (России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР), участвовали лидеры еще 13 государств: Алжира, Аргентины, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Малайзии, Сенегала, Таиланда, Узбекистана, Фиджи и Эфиопии. По словам президента РФ Путина, это государства, которые «заинтересованы выстраивать взаимовыгодное партнерство» и которые «выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка». Новый мир будет основан «на принципах равноправия, справедливости и уважения друг друга», а торговля и финансы будут «свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений», отметил Путин.
Россия и Китай становятся центрами новой мировой паутины
Существующий «либеральный миропорядок» привел к разбалансировке международных отношений, размыванию права и подрыву многосторонних институтов, подчеркнул Путин. «В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на их правилах: каких и кто эти правила придумал — непонятно», — заявил президент.
Это отразилось на ценах, проблемах мировой торговли, которая «погрязла в спорах», в расшатывании валютно-финансовой системы, разрыве производственных, логистических и инвестиционных цепочек, отметил Путин. Он подчеркнул, что все это никак не связано со спецоперацией России в Донбассе. «Резкое усиление инфляции стало результатом многолетней, безответственной макроэкономической политики стран „Большой семерки“, бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов», — отметил Путин.
От продовольственного кризиса, спровоцированного, по словам Владимира Путина, богатыми странами, страдают развивающиеся государства
Сложнее всего ситуация на продовольственном рынке, которую спровоцировали действия ряда «богатых стран»: они «напечатали денег, раздали их населению и, как пылесосом, с мирового рынка начали сгребать все продовольственные товары». Скачок цен на сельхозтовары больнее всего ударил по развивающимся странам, где хлеб и мука — это «средство выживания», отметил Путин.
Запад продолжает дестабилизировать ситуацию на мировых продовольственных рынках, вводя санкции против России. «По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то:
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные»», — привел аналогию с прошлым Путин, подчеркнув, что Россия остается «ответственным участником мирового рынка продовольствия».
По словам российского президента, у БРИКС есть все возможности для расширения, в том числе за счет вовлечения региональных объединений Азии, Африки, Ближнего Востока, развития китайского проекта «Один пояс, один путь». «Только на коллективной основе можно и нужно заниматься решением многих серьезных вопросов, стоящих на глобальной повестке дня, и наша встреча является примером конструктивной работы именно в таком ключе», — заявил Путин.
Российский президент на саммите БРИКС, по сути, показал новый формат международного взаимодействия, считают эксперты. Как пояснил URA.RU завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, он сильно отличается от ставшего архаичным формата вертикализации власти и жесткого управления, принятого в ХХ веке. На этих устаревших принципах существует «Большая семерка» (G7 — США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония), саммит которой пройдет на следующей неделе.
«Сейчас в почете сетевая форма взаимодействия. Это сказывается и в новом формате БРИКС. Исходя из этого, надо искать формы и методы, адекватные высокой степени эффективности донесения информации от первого лица. Президент Путин осваивает эту необычную форму. Он предлагает новую форму серьезных интеграционных площадок, которые будут определять будущий мир», — отметил политолог.
Президент РФ Владимир Путин представил модель справедливого мироустройства, считают эксперты
Эти площадки, по словам Андрея Кошкина, придут на смену гегемонии США, которая постепенно разрушается. Это принцип функционирования социальных сетей, где «нет командира, а есть платформа, все участники которой хотят, чтобы уважали их права». «То же самое с БРИКС: это разные системы, хотя и взаимодополняющие. Например, Индия и Китай нуждаются в ресурсах — Бразилия и Россия такие ресурсы могут поставить. Есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве. И этому не мешает то, что Индия и Китай находятся в непростых отношениях, что Россия в непростой ситуации. Путин не пытается создать какой-то блок, он создает интеграционную площадку XXI века нового типа», — убежден Кошкин.
В том, что БРИКС будет разрастаться по некоему сетевому принципу, URA.RU также сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По мнению политолога, «Большая пятерка» будет привлекать в объединение новых участников.
«Это как некая втулка, к которой можно крепить дополнительные спицы: через ЮАР подключать африканские страны, через Бразилию — выходить на латиноамериканские страны и так далее. Такой подход может стать альтернативой жестким правилам ЕС [и G7]», — считает Кортунов.
Россия является пионером в создании новых мировых центров принятия решений, поясняет китаевед, политолог Николай Вавилов. И основной ее союзник в этом — Китай, который тоже «хочет использовать БРИКС как движение развивающихся стран в сопротивлении глобальному Западу». «Россия является бенефициаром этого процесса. У нас складывается синергия [с Китаем]», — отметил Вавилов.
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Президент РФ Владимир Путин представил новую модель будущего мироустройства. Она напоминает принцип действия социальных сетей, объясняют URA.RU политологи выступление Путина на саммите БРИКС+ 24 июня. В этой мировой сети все участники будут равны и взаимополезны. Там не будет гегемона и жесткой, архаичной вертикальной системы власти, присущей «Большой семерке», на смену которой придет «Большая пятерка», убеждены эксперты. В расширенном формате саммита БРИКС, помимо «Большой пятерки» (России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР), участвовали лидеры еще 13 государств: Алжира, Аргентины, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Малайзии, Сенегала, Таиланда, Узбекистана, Фиджи и Эфиопии. По словам президента РФ Путина, это государства, которые «заинтересованы выстраивать взаимовыгодное партнерство» и которые «выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка». Новый мир будет основан «на принципах равноправия, справедливости и уважения друг друга», а торговля и финансы будут «свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений», отметил Путин. Существующий «либеральный миропорядок» привел к разбалансировке международных отношений, размыванию права и подрыву многосторонних институтов, подчеркнул Путин. «В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на их правилах: каких и кто эти правила придумал — непонятно», — заявил президент. Это отразилось на ценах, проблемах мировой торговли, которая «погрязла в спорах», в расшатывании валютно-финансовой системы, разрыве производственных, логистических и инвестиционных цепочек, отметил Путин. Он подчеркнул, что все это никак не связано со спецоперацией России в Донбассе. «Резкое усиление инфляции стало результатом многолетней, безответственной макроэкономической политики стран „Большой семерки“, бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов», — отметил Путин. Сложнее всего ситуация на продовольственном рынке, которую спровоцировали действия ряда «богатых стран»: они «напечатали денег, раздали их населению и, как пылесосом, с мирового рынка начали сгребать все продовольственные товары». Скачок цен на сельхозтовары больнее всего ударил по развивающимся странам, где хлеб и мука — это «средство выживания», отметил Путин. Запад продолжает дестабилизировать ситуацию на мировых продовольственных рынках, вводя санкции против России. «По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные»», — привел аналогию с прошлым Путин, подчеркнув, что Россия остается «ответственным участником мирового рынка продовольствия». По словам российского президента, у БРИКС есть все возможности для расширения, в том числе за счет вовлечения региональных объединений Азии, Африки, Ближнего Востока, развития китайского проекта «Один пояс, один путь». «Только на коллективной основе можно и нужно заниматься решением многих серьезных вопросов, стоящих на глобальной повестке дня, и наша встреча является примером конструктивной работы именно в таком ключе», — заявил Путин. Российский президент на саммите БРИКС, по сути, показал новый формат международного взаимодействия, считают эксперты. Как пояснил URA.RU завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, он сильно отличается от ставшего архаичным формата вертикализации власти и жесткого управления, принятого в ХХ веке. На этих устаревших принципах существует «Большая семерка» (G7 — США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония), саммит которой пройдет на следующей неделе. «Сейчас в почете сетевая форма взаимодействия. Это сказывается и в новом формате БРИКС. Исходя из этого, надо искать формы и методы, адекватные высокой степени эффективности донесения информации от первого лица. Президент Путин осваивает эту необычную форму. Он предлагает новую форму серьезных интеграционных площадок, которые будут определять будущий мир», — отметил политолог. Эти площадки, по словам Андрея Кошкина, придут на смену гегемонии США, которая постепенно разрушается. Это принцип функционирования социальных сетей, где «нет командира, а есть платформа, все участники которой хотят, чтобы уважали их права». «То же самое с БРИКС: это разные системы, хотя и взаимодополняющие. Например, Индия и Китай нуждаются в ресурсах — Бразилия и Россия такие ресурсы могут поставить. Есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве. И этому не мешает то, что Индия и Китай находятся в непростых отношениях, что Россия в непростой ситуации. Путин не пытается создать какой-то блок, он создает интеграционную площадку XXI века нового типа», — убежден Кошкин. В том, что БРИКС будет разрастаться по некоему сетевому принципу, URA.RU также сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По мнению политолога, «Большая пятерка» будет привлекать в объединение новых участников. «Это как некая втулка, к которой можно крепить дополнительные спицы: через ЮАР подключать африканские страны, через Бразилию — выходить на латиноамериканские страны и так далее. Такой подход может стать альтернативой жестким правилам ЕС [и G7]», — считает Кортунов. Россия является пионером в создании новых мировых центров принятия решений, поясняет китаевед, политолог Николай Вавилов. И основной ее союзник в этом — Китай, который тоже «хочет использовать БРИКС как движение развивающихся стран в сопротивлении глобальному Западу». «Россия является бенефициаром этого процесса. У нас складывается синергия [с Китаем]», — отметил Вавилов.