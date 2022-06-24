Путин представил модель будущего устройства мира

В ее основе заложен принцип социальных сетей

24 июня 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Новая модель миропорядка будет устроена по принципу социальной сети — это дал понять президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС+ Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин представил новую модель будущего мироустройства. Она напоминает принцип действия социальных сетей, объясняют URA.RU политологи выступление Путина на саммите БРИКС+ 24 июня. В этой мировой сети все участники будут равны и взаимополезны. Там не будет гегемона и жесткой, архаичной вертикальной системы власти, присущей «Большой семерке», на смену которой придет «Большая пятерка», убеждены эксперты. В расширенном формате саммита БРИКС, помимо «Большой пятерки» (России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР), участвовали лидеры еще 13 государств: Алжира, Аргентины, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Малайзии, Сенегала, Таиланда, Узбекистана, Фиджи и Эфиопии. По словам президента РФ Путина, это государства, которые «заинтересованы выстраивать взаимовыгодное партнерство» и которые «выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка». Новый мир будет основан «на принципах равноправия, справедливости и уважения друг друга», а торговля и финансы будут «свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений», отметил Путин. Россия и Китай становятся центрами новой мировой паутины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Существующий «либеральный миропорядок» привел к разбалансировке международных отношений, размыванию права и подрыву многосторонних институтов, подчеркнул Путин. «В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на их правилах: каких и кто эти правила придумал — непонятно», — заявил президент. Это отразилось на ценах, проблемах мировой торговли, которая «погрязла в спорах», в расшатывании валютно-финансовой системы, разрыве производственных, логистических и инвестиционных цепочек, отметил Путин. Он подчеркнул, что все это никак не связано со спецоперацией России в Донбассе. «Резкое усиление инфляции стало результатом многолетней, безответственной макроэкономической политики стран „Большой семерки“, бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов», — отметил Путин. От продовольственного кризиса, спровоцированного, по словам Владимира Путина, богатыми странами, страдают развивающиеся государства Фото: Анна Майорова © URA.RU Сложнее всего ситуация на продовольственном рынке, которую спровоцировали действия ряда «богатых стран»: они «напечатали денег, раздали их населению и, как пылесосом, с мирового рынка начали сгребать все продовольственные товары». Скачок цен на сельхозтовары больнее всего ударил по развивающимся странам, где хлеб и мука — это «средство выживания», отметил Путин. Запад продолжает дестабилизировать ситуацию на мировых продовольственных рынках, вводя санкции против России. «По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные»», — привел аналогию с прошлым Путин, подчеркнув, что Россия остается «ответственным участником мирового рынка продовольствия». БРИКС станет основой нового миропорядка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам российского президента, у БРИКС есть все возможности для расширения, в том числе за счет вовлечения региональных объединений Азии, Африки, Ближнего Востока, развития китайского проекта «Один пояс, один путь». «Только на коллективной основе можно и нужно заниматься решением многих серьезных вопросов, стоящих на глобальной повестке дня, и наша встреча является примером конструктивной работы именно в таком ключе», — заявил Путин. Российский президент на саммите БРИКС, по сути, показал новый формат международного взаимодействия, считают эксперты. Как пояснил URA.RU завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, он сильно отличается от ставшего архаичным формата вертикализации власти и жесткого управления, принятого в ХХ веке. На этих устаревших принципах существует «Большая семерка» (G7 — США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония), саммит которой пройдет на следующей неделе. «Сейчас в почете сетевая форма взаимодействия. Это сказывается и в новом формате БРИКС. Исходя из этого, надо искать формы и методы, адекватные высокой степени эффективности донесения информации от первого лица. Президент Путин осваивает эту необычную форму. Он предлагает новую форму серьезных интеграционных площадок, которые будут определять будущий мир», — отметил политолог. Президент РФ Владимир Путин представил модель справедливого мироустройства, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эти площадки, по словам Андрея Кошкина, придут на смену гегемонии США, которая постепенно разрушается. Это принцип функционирования социальных сетей, где «нет командира, а есть платформа, все участники которой хотят, чтобы уважали их права». «То же самое с БРИКС: это разные системы, хотя и взаимодополняющие. Например, Индия и Китай нуждаются в ресурсах — Бразилия и Россия такие ресурсы могут поставить. Есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве. И этому не мешает то, что Индия и Китай находятся в непростых отношениях, что Россия в непростой ситуации. Путин не пытается создать какой-то блок, он создает интеграционную площадку XXI века нового типа», — убежден Кошкин. В том, что БРИКС будет разрастаться по некоему сетевому принципу, URA.RU также сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По мнению политолога, «Большая пятерка» будет привлекать в объединение новых участников. «Это как некая втулка, к которой можно крепить дополнительные спицы: через ЮАР подключать африканские страны, через Бразилию — выходить на латиноамериканские страны и так далее. Такой подход может стать альтернативой жестким правилам ЕС [и G7]», — считает Кортунов. Статья по теме Путин запустил создание новой мировой экономической зоны Россия является пионером в создании новых мировых центров принятия решений, поясняет китаевед, политолог Николай Вавилов. И основной ее союзник в этом — Китай, который тоже «хочет использовать БРИКС как движение развивающихся стран в сопротивлении глобальному Западу». «Россия является бенефициаром этого процесса. У нас складывается синергия [с Китаем]», — отметил Вавилов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин представил новую модель будущего мироустройства. Она напоминает принцип действия социальных сетей, объясняют URA.RU политологи выступление Путина на саммите БРИКС+ 24 июня. В этой мировой сети все участники будут равны и взаимополезны. Там не будет гегемона и жесткой, архаичной вертикальной системы власти, присущей «Большой семерке», на смену которой придет «Большая пятерка», убеждены эксперты. В расширенном формате саммита БРИКС, помимо «Большой пятерки» (России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР), участвовали лидеры еще 13 государств: Алжира, Аргентины, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Малайзии, Сенегала, Таиланда, Узбекистана, Фиджи и Эфиопии. По словам президента РФ Путина, это государства, которые «заинтересованы выстраивать взаимовыгодное партнерство» и которые «выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка». Новый мир будет основан «на принципах равноправия, справедливости и уважения друг друга», а торговля и финансы будут «свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений», отметил Путин. Существующий «либеральный миропорядок» привел к разбалансировке международных отношений, размыванию права и подрыву многосторонних институтов, подчеркнул Путин. «В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на их правилах: каких и кто эти правила придумал — непонятно», — заявил президент. Это отразилось на ценах, проблемах мировой торговли, которая «погрязла в спорах», в расшатывании валютно-финансовой системы, разрыве производственных, логистических и инвестиционных цепочек, отметил Путин. Он подчеркнул, что все это никак не связано со спецоперацией России в Донбассе. «Резкое усиление инфляции стало результатом многолетней, безответственной макроэкономической политики стран „Большой семерки“, бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов», — отметил Путин. Сложнее всего ситуация на продовольственном рынке, которую спровоцировали действия ряда «богатых стран»: они «напечатали денег, раздали их населению и, как пылесосом, с мирового рынка начали сгребать все продовольственные товары». Скачок цен на сельхозтовары больнее всего ударил по развивающимся странам, где хлеб и мука — это «средство выживания», отметил Путин. Запад продолжает дестабилизировать ситуацию на мировых продовольственных рынках, вводя санкции против России. «По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные»», — привел аналогию с прошлым Путин, подчеркнув, что Россия остается «ответственным участником мирового рынка продовольствия». По словам российского президента, у БРИКС есть все возможности для расширения, в том числе за счет вовлечения региональных объединений Азии, Африки, Ближнего Востока, развития китайского проекта «Один пояс, один путь». «Только на коллективной основе можно и нужно заниматься решением многих серьезных вопросов, стоящих на глобальной повестке дня, и наша встреча является примером конструктивной работы именно в таком ключе», — заявил Путин. Российский президент на саммите БРИКС, по сути, показал новый формат международного взаимодействия, считают эксперты. Как пояснил URA.RU завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, он сильно отличается от ставшего архаичным формата вертикализации власти и жесткого управления, принятого в ХХ веке. На этих устаревших принципах существует «Большая семерка» (G7 — США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония), саммит которой пройдет на следующей неделе. «Сейчас в почете сетевая форма взаимодействия. Это сказывается и в новом формате БРИКС. Исходя из этого, надо искать формы и методы, адекватные высокой степени эффективности донесения информации от первого лица. Президент Путин осваивает эту необычную форму. Он предлагает новую форму серьезных интеграционных площадок, которые будут определять будущий мир», — отметил политолог. Эти площадки, по словам Андрея Кошкина, придут на смену гегемонии США, которая постепенно разрушается. Это принцип функционирования социальных сетей, где «нет командира, а есть платформа, все участники которой хотят, чтобы уважали их права». «То же самое с БРИКС: это разные системы, хотя и взаимодополняющие. Например, Индия и Китай нуждаются в ресурсах — Бразилия и Россия такие ресурсы могут поставить. Есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве. И этому не мешает то, что Индия и Китай находятся в непростых отношениях, что Россия в непростой ситуации. Путин не пытается создать какой-то блок, он создает интеграционную площадку XXI века нового типа», — убежден Кошкин. В том, что БРИКС будет разрастаться по некоему сетевому принципу, URA.RU также сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По мнению политолога, «Большая пятерка» будет привлекать в объединение новых участников. «Это как некая втулка, к которой можно крепить дополнительные спицы: через ЮАР подключать африканские страны, через Бразилию — выходить на латиноамериканские страны и так далее. Такой подход может стать альтернативой жестким правилам ЕС [и G7]», — считает Кортунов. Россия является пионером в создании новых мировых центров принятия решений, поясняет китаевед, политолог Николай Вавилов. И основной ее союзник в этом — Китай, который тоже «хочет использовать БРИКС как движение развивающихся стран в сопротивлении глобальному Западу». «Россия является бенефициаром этого процесса. У нас складывается синергия [с Китаем]», — отметил Вавилов.