«Тинькофф» опроверг заявление Собчак о комиссии в 1000 долларов

Российский банк «Тинькофф» опроверг слухи о повышении комиссии по SWIFT-переводам до одной тысячи долларов, распространенные журналисткой Ксенией Собчак. С 30 июня комиссия будет составлять 1% от суммы операции, объяснили URA.RU в пресс-службе банка.
«С 9 по 30 июня SWIFT-переводы бесплатны для всех клиентов. После комиссия — 1% от суммы перевода, минимум — 30 долларов или 30 евро, максимум — 200 долларов или 200 евро», — сообщили в пресс-службе.
Помимо этого в банке изменился лимит на переводы по системе SWIFT. «Перевести можно до 20000 долларов», — объяснили в «Тинькофф».
Ранее журналистка Ксения Собчак в авторском telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила, что «Тинькофф банк» поднял комиссию за SWIFT-переводы до 1000 долларов. Автор назвала это решение «жестом доброй воли» руководства организации.
Банк «Тинькофф» установил минимальный порог для переводов по системе SWIFT в размере 20 тысяч долларов 16 июня. Помимо этого пресс-служба банка предупреждала о введении комиссии 3% от суммы за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Российский банк «Тинькофф» опроверг слухи о повышении комиссии по SWIFT-переводам до одной тысячи долларов, распространенные журналисткой Ксенией Собчак. С 30 июня комиссия будет составлять 1% от суммы операции, объяснили URA.RU в пресс-службе банка. «С 9 по 30 июня SWIFT-переводы бесплатны для всех клиентов. После комиссия — 1% от суммы перевода, минимум — 30 долларов или 30 евро, максимум — 200 долларов или 200 евро», — сообщили в пресс-службе. Помимо этого в банке изменился лимит на переводы по системе SWIFT. «Перевести можно до 20000 долларов», — объяснили в «Тинькофф». Ранее журналистка Ксения Собчак в авторском telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила, что «Тинькофф банк» поднял комиссию за SWIFT-переводы до 1000 долларов. Автор назвала это решение «жестом доброй воли» руководства организации. Банк «Тинькофф» установил минимальный порог для переводов по системе SWIFT в размере 20 тысяч долларов 16 июня. Помимо этого пресс-служба банка предупреждала о введении комиссии 3% от суммы за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах.