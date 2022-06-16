«Тинькофф банк» изменил условия переводов по системе SWIFT

16 июня 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

«Тинькофф банк» установил минимальный порог для SWIFT-переводов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российский банк «Тинькофф» установил новый минимальный порог для переводов по системе SWIFT в размере 20 тысяч долларов. Нововведение вступит в силу с 16 июня, заявили в пресс-службе организации. «Минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 000 долларов. Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков», — сообщается в telegram-канале банка. Кроме того, пресс-служба банка предупредила о появлении с 16 июня комиссии за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. «Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода», — объяснили в сообщении. До 30 июня исходящие SWIFT-переводы бесплатны для всех клиентов банка. А юридическим лицам по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях, напомнили в пресс-службе. В начале марта Евросоюз отключил от международной платежной системы SWIFT кредитные организации, против которых ранее были введены санкции. В список вошли банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ. Позже санкции распространились на Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ). Причиной введения ограничений послужила спецоперация России на Украине. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российский банк «Тинькофф» установил новый минимальный порог для переводов по системе SWIFT в размере 20 тысяч долларов. Нововведение вступит в силу с 16 июня, заявили в пресс-службе организации. «Минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 000 долларов. Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков», — сообщается в telegram-канале банка. Кроме того, пресс-служба банка предупредила о появлении с 16 июня комиссии за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. «Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода», — объяснили в сообщении. До 30 июня исходящие SWIFT-переводы бесплатны для всех клиентов банка. А юридическим лицам по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях, напомнили в пресс-службе. В начале марта Евросоюз отключил от международной платежной системы SWIFT кредитные организации, против которых ранее были введены санкции. В список вошли банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ. Позже санкции распространились на Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ). Причиной введения ограничений послужила спецоперация России на Украине.