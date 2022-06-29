Силовики пришли в фирму семьи челябинского депутата

Учредителем компании является родная сестра депутата, а спорные сделки были с его женой и сыном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный отдел по Аше СКР по Челябинской области возбудил уголовно дело по факту уклонения от уплаты налогов группой из числа руководства ООО ТД «Ашинская сталь», учредителем которого является родная сестра депутата заксобрания Челябинской области Александра Решетникова Елена Снежинская. По данным, следствия, уходить от налогов фирме помогали сделки с женой депутата Лилией Решетниковой, сообщил источник URA.RU в следственных органах.

«С января 2017 по декабрь 2019 года фактические руководители данной организации, действуя группой лиц, с целью занижения налоговой базы, включили в декларации ложные сведения, не полностью отразив выручку от реализации транспортных средств в адрес взаимозависимого лица — ИП Решетниковой Л.М. Кроме того, эти же лица завысили в декларациях расходы по арендной плате в адрес этого же лица, а также ИП Ильи Александровича Решетникова и расходы на приобретение управленческих услуг у зависимого ИП Андрея Елизарьева. Тем самым уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 28 млн рублей», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по п. «а». ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налога в крупном размере»). Официально информацию в следственных органах не комментируют. Уголовное дело возбуждено 30 июня. Александр Решетников комментарий пока не предоставил.

Ранее стало известно, что прокуратура направила в следственные органы материалы проверки по продаже в Аше земельного участка Лилии Решетниковой по заниженной стоимости. Уголовное дело пока не возбуждено. Кроме того, Лилия Решетникова сейчас банкротит актив семьи в Аше, где претендует на десятки миллионов рублей.

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