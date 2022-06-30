Nordwind Airlines возобновит международные полеты из Перми зимой

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, nordwind airlines, нордвин
Ранее компания отменила полеты из Перми в Киргизию, чтобы увеличить летную программу в России Фото:

Авиакомпания Nordwind Ailrlines возобновит полетную программу из Перми в город Ош (Киргизия) зимой 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Начиная с зимнего расписания, рейсы будут восстановлены», — сообщили в компании. Также там отметили, что полетную программу пришлось приостановить из-за необходимости увеличить летную программу внутри страны.

Ранее стало известно, что авиакомпания прекратила полеты в Киргизию, Таджикистан и некоторые города России. Отменять полеты из столицы Пермского края начали также и другие авиакомпания. Так, к примеру «ИрАэро» недавно прекратила выполнять рейс «Пермь — Махачкала», а из-за недостатка авиапарка от полетов отказалась и Red Wings.

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Авиакомпания Nordwind Ailrlines возобновит полетную программу из Перми в город Ош (Киргизия) зимой 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Начиная с зимнего расписания, рейсы будут восстановлены», — сообщили в компании. Также там отметили, что полетную программу пришлось приостановить из-за необходимости увеличить летную программу внутри страны. Ранее стало известно, что авиакомпания прекратила полеты в Киргизию, Таджикистан и некоторые города России. Отменять полеты из столицы Пермского края начали также и другие авиакомпания. Так, к примеру «ИрАэро» недавно прекратила выполнять рейс «Пермь — Махачкала», а из-за недостатка авиапарка от полетов отказалась и Red Wings.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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