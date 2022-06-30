Путин: США бросили развивающиеся страны

Некоторые страны страдают из-за действий США, уверен Путин
США начали скупать продовольствие, из-за чего страдают развивающиеся страны, уверен президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.
«[США] напечатали денег, скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении», — заявил Путин. Его слова передают РИА «Новости».
Ранее президент Путин сообщил об установлении нового мирового порядка. Однополярный мир, по словам президента, выгоден только США, а права других государств при нем игнорируются.
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