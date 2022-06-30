Путин: США бросили развивающиеся страны

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Некоторые страны страдают из-за действий США, уверен Путин Фото:

США начали скупать продовольствие, из-за чего страдают развивающиеся страны, уверен президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.

«[США] напечатали денег, скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении», — заявил Путин. Его слова передают РИА «Новости».

Ранее президент Путин сообщил об установлении нового мирового порядка. Однополярный мир, по словам президента, выгоден только США, а права других государств при нем игнорируются.

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США начали скупать продовольствие, из-за чего страдают развивающиеся страны, уверен президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо. «[США] напечатали денег, скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении», — заявил Путин. Его слова передают РИА «Новости». Ранее президент Путин сообщил об установлении нового мирового порядка. Однополярный мир, по словам президента, выгоден только США, а права других государств при нем игнорируются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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