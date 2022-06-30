Европа практически полностью опустила «железный занавес» для России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Минск.
«Что касается железного занавеса, то он практически уже опускается (со стороны Европы). Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Этот процесс запущен», — сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
Министр иностранных дел РФ совершает рабочий визит в Минск в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией. Глава ведомства провел встречи с президентом страны Александром Лукашенко и белорусским коллегой Владимиром Макеем, уточняет RT.
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Европа практически полностью опустила «железный занавес» для России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Минск. «Что касается железного занавеса, то он практически уже опускается (со стороны Европы). Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Этот процесс запущен», — сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Министр иностранных дел РФ совершает рабочий визит в Минск в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией. Глава ведомства провел встречи с президентом страны Александром Лукашенко и белорусским коллегой Владимиром Макеем, уточняет RT. Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ на фоне спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».