29 июня 2022

«Новые люди» нацелились на место в челябинском заксобрании. Фото

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Заседание ЕР. Курган , выборы, голосование, урна для голосования, бюллетень
В предвыборную гонку включились представители практически всех партий Фото:

Партию «Новые люди» на довыборах в заксобрание Челябинской области, которые пройдут в сентябре, будет представлять Лев Живайкин. Такое решение приняла региональная организация партии, сообщили 30 июня URA.RU в ее пресс-службе.

«Общим голосованием было решено выдвинуть кандидата Льва Живайкина. Он примет участие в довыборах в Заксобрание Челябинской области по Троицкому одномандатному избирательному округу №25. Мы всегда поддерживаем людей, которые готовы развивать свой регион, свою землю, кому не равнодушны проблемы жителей», — заявили в пресс-службе реготделения «Новых людей».

Живайкину 34 года, он местный уроженец, предприниматель и сейчас является депутатом городского собрания Троицка. Его победа на выборах в 2020 году запомнилась курьезом: проигравший соперник отомстил неблагодарным избирателям и отключил ранее модифицированную им водоразборную колонку от электричества. Перезапуск ее стал первым делом Живайкина как депутата.

Мандат ЗСО освободилось в 2021 году, когда вице-спикер Владимир Павлов ушел работать в Госдуму по спискам «Единой России». Сейчас уже известны кандидаты практически от всех партий, представленных в Челябинской области.

«Единая Россия» выдвинула ректора аграрного вуза Светлана Черепухину, ЛДПР сделала ставку на руководителя молодежной парторганизации Андрея Самохвалова, от «Справедливой России» выдвинут Сергей Низамутдинов, а «Яблоко» представляет Сергей Шичков. Российскую партию пенсионеров (РППС), сумевшую в 2020 году получить сразу два мандата, в этой кампании будет представлять замгендиректора клиники «Эф Эм Си», врач Алексей Фролов. КПРФ представляет местный коммунальщик и депутат горсобрания Алексей Холкин, который также возглавляет местный горком партии. Единственным самовыдвиженцем идет на выборы юрист и правозащитник Александр Лебедев, который первым зарегистрировал свою кандидатуру.

Лев Живайкин последним из представителей партий включился в предвыборную гонку
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Партию «Новые люди» на довыборах в заксобрание Челябинской области, которые пройдут в сентябре, будет представлять Лев Живайкин. Такое решение приняла региональная организация партии, сообщили 30 июня URA.RU в ее пресс-службе. «Общим голосованием было решено выдвинуть кандидата Льва Живайкина. Он примет участие в довыборах в Заксобрание Челябинской области по Троицкому одномандатному избирательному округу №25. Мы всегда поддерживаем людей, которые готовы развивать свой регион, свою землю, кому не равнодушны проблемы жителей», — заявили в пресс-службе реготделения «Новых людей». Живайкину 34 года, он местный уроженец, предприниматель и сейчас является депутатом городского собрания Троицка. Его победа на выборах в 2020 году запомнилась курьезом: проигравший соперник отомстил неблагодарным избирателям и отключил ранее модифицированную им водоразборную колонку от электричества. Перезапуск ее стал первым делом Живайкина как депутата. Мандат ЗСО освободилось в 2021 году, когда вице-спикер Владимир Павлов ушел работать в Госдуму по спискам «Единой России». Сейчас уже известны кандидаты практически от всех партий, представленных в Челябинской области. «Единая Россия» выдвинула ректора аграрного вуза Светлана Черепухину, ЛДПР сделала ставку на руководителя молодежной парторганизации Андрея Самохвалова, от «Справедливой России» выдвинут Сергей Низамутдинов, а «Яблоко» представляет Сергей Шичков. Российскую партию пенсионеров (РППС), сумевшую в 2020 году получить сразу два мандата, в этой кампании будет представлять замгендиректора клиники «Эф Эм Си», врач Алексей Фролов. КПРФ представляет местный коммунальщик и депутат горсобрания Алексей Холкин, который также возглавляет местный горком партии. Единственным самовыдвиженцем идет на выборы юрист и правозащитник Александр Лебедев, который первым зарегистрировал свою кандидатуру.
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