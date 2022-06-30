МИД РФ потребовал у Джонсона извинений за хамство в адрес Путина

30 июня 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

МИД РФ ждет извинений Бориса Джонсона за рассуждения о начале спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU МИД России вызвал посла Великобритании в Москве Дебору Броннер после «хамских заявлений» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что «российский лидер не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной». В ведомстве указали, что подобные указания требуют извинений. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. «Послу была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей властных структур Великобритании. В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения», — сообщается на сайте МИД РФ. Ведомство выразило решительный протест в связи с «откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа», отметили в пресс-службе. Кроме того, российский МИД обозначил недопустимость заявлений официальных лиц Британии, распространяющих ложную информацию о России. Ранее президент России Владимир Путин в ответ на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона напомнил о действиях Маргарет Тэтчер в ситуации с Фолклендами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, комментируя заявление, сослался на знаменитого психиатра, отметив, что «старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

МИД России вызвал посла Великобритании в Москве Дебору Броннер после «хамских заявлений» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что «российский лидер не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной». В ведомстве указали, что подобные указания требуют извинений. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. «Послу была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей властных структур Великобритании. В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения», — сообщается на сайте МИД РФ. Ведомство выразило решительный протест в связи с «откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа», отметили в пресс-службе. Кроме того, российский МИД обозначил недопустимость заявлений официальных лиц Британии, распространяющих ложную информацию о России. Ранее президент России Владимир Путин в ответ на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона напомнил о действиях Маргарет Тэтчер в ситуации с Фолклендами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, комментируя заявление, сослался на знаменитого психиатра, отметив, что «старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований».