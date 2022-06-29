Путин ответил представившему его женщиной премьеру Великобритании. «Не очень корректно»

30 июня 2022 в 01:44 Размер текста - 17 +

Путин напомнил Джонсону о действиях Маргарет Тэтчер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин в ответ на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что «российский лидер не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной», напомнил о действиях Маргарет Тэтчер в ситуации с Фолклендами. Такое сравнение глава государства привел на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита. «Не буду говорить если бы, что бы было. Хочу напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых действий против Аргентины. Вот женщина приняла решение о начале боевых действий. Где Фолклендские острова и где Британия? И продиктовано это имперскими амбициями. Думаю, что для действующего премьера Англии это не очень корректная ссылка», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24». На высказывания британского премьера иронично отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление, сослался на знаменитого психиатра 19 века, отметив, что «старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!». Ранее Джонсон предложил лидерам Большой семерки раздеться по пояс, чтобы выглядеть «круче Путина». Изначально во время собрания G7 Джонсон предложил просто снять куртки, потом уже — раздеться. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин в ответ на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что «российский лидер не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной», напомнил о действиях Маргарет Тэтчер в ситуации с Фолклендами. Такое сравнение глава государства привел на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита. «Не буду говорить если бы, что бы было. Хочу напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых действий против Аргентины. Вот женщина приняла решение о начале боевых действий. Где Фолклендские острова и где Британия? И продиктовано это имперскими амбициями. Думаю, что для действующего премьера Англии это не очень корректная ссылка», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24». На высказывания британского премьера иронично отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление, сослался на знаменитого психиатра 19 века, отметив, что «старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!». Ранее Джонсон предложил лидерам Большой семерки раздеться по пояс, чтобы выглядеть «круче Путина». Изначально во время собрания G7 Джонсон предложил просто снять куртки, потом уже — раздеться.