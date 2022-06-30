Жительница Северодонецка рассказала о пережитом кошмаре. Видео

30 июня 2022 в 22:09 Размер текста - 17 +

Мирным жителям Северодонецка приходилось укрываться в подвалах от обстрелов ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Северодонецка пережили «настоящий ад», находясь четыре месяца под обстрелами Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам URA.RU рассказала коренная жительница города Марина. «Вспоминаешь эти 4 месяца, это ад… Когда российские войска вошли в наш город, мы плакали от счастья. И я верю, что теперь наша жизнь наладится, а город мы конечно же восстановим общими силами. Мы надеемся, что уже наша Россия, наша страна, нас не оставит и протянет братскую руку помощи», — призналась Марина. По словам собеседницы, страшные времена она с детьми и малолетними внуками переживали в подвале своего дома. Еду семья готовила на костре из того, что было в запасах, рассказала Марина. С начала боевых действий украинские власти неоднократно предлагали жителям Северодонецка эвакуироваться в Днепропетровск. Но Марина возражала: «А куда выезжать? К кому и зачем? Мы увидели, что они с нами делали здесь. Как можно с ними жить?». «Нам надо родной город возрождать. Мы здесь родились и выросли. Другого места для себя не представляем и не хотим. Мы его не оставили тогда, не оставим и сейчас», — объяснила она. Специальная операция РФ по демилитаризации Украины проводится с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что Россия ранее неоднократно предлагала шаги для пресечения организованного истребления жителей Донбасса руководством Украины, передает «Царград». В ходе операции объединенные вооруженные силы РФ и ЛНР полностью освободили город Северодонецк. Военным также удалось расчистить территорию химического завода «Азот», на котором оставалось порядка 400 украинских националистов. Все мирное население было поэтапно эвакуировано с территории предприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Жители Северодонецка пережили «настоящий ад», находясь четыре месяца под обстрелами Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам URA.RU рассказала коренная жительница города Марина. «Вспоминаешь эти 4 месяца, это ад… Когда российские войска вошли в наш город, мы плакали от счастья. И я верю, что теперь наша жизнь наладится, а город мы конечно же восстановим общими силами. Мы надеемся, что уже наша Россия, наша страна, нас не оставит и протянет братскую руку помощи», — призналась Марина. По словам собеседницы, страшные времена она с детьми и малолетними внуками переживали в подвале своего дома. Еду семья готовила на костре из того, что было в запасах, рассказала Марина. С начала боевых действий украинские власти неоднократно предлагали жителям Северодонецка эвакуироваться в Днепропетровск. Но Марина возражала: «А куда выезжать? К кому и зачем? Мы увидели, что они с нами делали здесь. Как можно с ними жить?». «Нам надо родной город возрождать. Мы здесь родились и выросли. Другого места для себя не представляем и не хотим. Мы его не оставили тогда, не оставим и сейчас», — объяснила она. Специальная операция РФ по демилитаризации Украины проводится с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что Россия ранее неоднократно предлагала шаги для пресечения организованного истребления жителей Донбасса руководством Украины, передает «Царград». В ходе операции объединенные вооруженные силы РФ и ЛНР полностью освободили город Северодонецк. Военным также удалось расчистить территорию химического завода «Азот», на котором оставалось порядка 400 украинских националистов. Все мирное население было поэтапно эвакуировано с территории предприятия.