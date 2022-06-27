В ЛНР заявили об эвакуации более 500 мирных жителей с «Азота»

27 июня 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

С «Азота» вновь эвакуировали гражданских, передает Народная милиция ЛНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народная милиция ЛНР эвакуировала более 500 мирных жителей с промзоны захваченного химического комбината «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщила пресс-служба НМ ЛНР. «Народная милиция продолжает эвакуировать жителей Северодонецка, которые были заточены в бомбоубежище одного из крупнейших предприятий ЛНР — завода „Азот“. Очередной поездкой в промзону „Азота“ было эвакуировано более 500 человек», — сообщила Народная милиция в своем telegram-канале. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Утром 26 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что около 250 человек все же эвакуировали с завода, передает RT. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Народная милиция ЛНР эвакуировала более 500 мирных жителей с промзоны захваченного химического комбината «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщила пресс-служба НМ ЛНР. «Народная милиция продолжает эвакуировать жителей Северодонецка, которые были заточены в бомбоубежище одного из крупнейших предприятий ЛНР — завода „Азот“. Очередной поездкой в промзону „Азота“ было эвакуировано более 500 человек», — сообщила Народная милиция в своем telegram-канале. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Утром 26 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что около 250 человек все же эвакуировали с завода, передает RT.