30 июня 2022

В Германии констатировали сумасшествие Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Виммер: Зеленский требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский «сошел с ума», так как требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру. В этом уверен бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер.

«На саммите НАТО в Мадриде Зеленский призвал НАТО вступить в открытый конфликт с Россией. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны <…> Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что «тучи сгущаются», — говорится в материале «Зеленский сходит с ума», опубликованном в Nachdenkseiten.

Вилли Виммер считает, что всем «воинствующим державам» нужно было в первые часы спецоперации предпринимать меры по урегулированию отношений между Россией и Украиной мирным путем. Он напомнил, что такая возможность была и на саммите в Мадриде. Однако никто этого не сделал, подчеркнул немецкий политик, потому что «сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам».

Ранее депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в своем telegram-канале написал, что гарантии безопасности после завершения конфликта, которые главы стран «Большой семерки» пообещали Зеленскому, ничего не значат. Он констатировал, что европейские лидеры бросят Зеленского так же, как сделали это в 2014 году.

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Президент Украины Владимир Зеленский «сошел с ума», так как требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру. В этом уверен бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер. «На саммите НАТО в Мадриде Зеленский призвал НАТО вступить в открытый конфликт с Россией. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны <…> Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что «тучи сгущаются», — говорится в материале «Зеленский сходит с ума», опубликованном в Nachdenkseiten. Вилли Виммер считает, что всем «воинствующим державам» нужно было в первые часы спецоперации предпринимать меры по урегулированию отношений между Россией и Украиной мирным путем. Он напомнил, что такая возможность была и на саммите в Мадриде. Однако никто этого не сделал, подчеркнул немецкий политик, потому что «сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам». Ранее депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в своем telegram-канале написал, что гарантии безопасности после завершения конфликта, которые главы стран «Большой семерки» пообещали Зеленскому, ничего не значат. Он констатировал, что европейские лидеры бросят Зеленского так же, как сделали это в 2014 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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