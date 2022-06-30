В Германии констатировали сумасшествие Зеленского

01 июля 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Виммер: Зеленский требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский «сошел с ума», так как требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру. В этом уверен бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер. «На саммите НАТО в Мадриде Зеленский призвал НАТО вступить в открытый конфликт с Россией. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны <…> Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что «тучи сгущаются», — говорится в материале «Зеленский сходит с ума», опубликованном в Nachdenkseiten. Вилли Виммер считает, что всем «воинствующим державам» нужно было в первые часы спецоперации предпринимать меры по урегулированию отношений между Россией и Украиной мирным путем. Он напомнил, что такая возможность была и на саммите в Мадриде. Однако никто этого не сделал, подчеркнул немецкий политик, потому что «сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам». Ранее депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в своем telegram-канале написал, что гарантии безопасности после завершения конфликта, которые главы стран «Большой семерки» пообещали Зеленскому, ничего не значат. Он констатировал, что европейские лидеры бросят Зеленского так же, как сделали это в 2014 году. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский «сошел с ума», так как требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру. В этом уверен бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер. «На саммите НАТО в Мадриде Зеленский призвал НАТО вступить в открытый конфликт с Россией. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны <…> Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что «тучи сгущаются», — говорится в материале «Зеленский сходит с ума», опубликованном в Nachdenkseiten. Вилли Виммер считает, что всем «воинствующим державам» нужно было в первые часы спецоперации предпринимать меры по урегулированию отношений между Россией и Украиной мирным путем. Он напомнил, что такая возможность была и на саммите в Мадриде. Однако никто этого не сделал, подчеркнул немецкий политик, потому что «сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам». Ранее депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в своем telegram-канале написал, что гарантии безопасности после завершения конфликта, которые главы стран «Большой семерки» пообещали Зеленскому, ничего не значат. Он констатировал, что европейские лидеры бросят Зеленского так же, как сделали это в 2014 году.