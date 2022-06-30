30 июня 2022

В ДНР раскрыли, когда введут смертную казнь

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Смертные казни в ДНР будут исполняться путем расстрела Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Положения о смертной казни уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики (ДНР) начнут действовать с 1 января 2025 года. Об этом говорится в документе.

«Положения настоящего Кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни вводятся в действие с 1 января 2025 года», — сообщается в уголовно-исполнительном кодексе ДНР. Сам документ вступил в силу с 1 июня 2022 года.

В кодексе уточняется, что смертная казнь в ДНР исполняется путем расстрела в отсутствии публики. Администрация учреждения, в котором была исполнена смертная казнь, должна сообщить об исполнении наказания суд, вынесший приговор и одного из близких родственников осужденного. Тело для захоронения не выдается и место захоронения не сообщается.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии и Марокко к смертной казни. Осужденные принимали участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ в ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины. Народный совет ДНР допустил отмену смертной казни в случае присоединения к РФ.

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Положения о смертной казни уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики (ДНР) начнут действовать с 1 января 2025 года. Об этом говорится в документе. «Положения настоящего Кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни вводятся в действие с 1 января 2025 года», — сообщается в уголовно-исполнительном кодексе ДНР. Сам документ вступил в силу с 1 июня 2022 года. В кодексе уточняется, что смертная казнь в ДНР исполняется путем расстрела в отсутствии публики. Администрация учреждения, в котором была исполнена смертная казнь, должна сообщить об исполнении наказания суд, вынесший приговор и одного из близких родственников осужденного. Тело для захоронения не выдается и место захоронения не сообщается. Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии и Марокко к смертной казни. Осужденные принимали участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ в ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины. Народный совет ДНР допустил отмену смертной казни в случае присоединения к РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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