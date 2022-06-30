В ДНР раскрыли, когда введут смертную казнь

01 июля 2022 в 03:24 Размер текста - 17 +

Смертные казни в ДНР будут исполняться путем расстрела Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Положения о смертной казни уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики (ДНР) начнут действовать с 1 января 2025 года. Об этом говорится в документе. «Положения настоящего Кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни вводятся в действие с 1 января 2025 года», — сообщается в уголовно-исполнительном кодексе ДНР. Сам документ вступил в силу с 1 июня 2022 года. В кодексе уточняется, что смертная казнь в ДНР исполняется путем расстрела в отсутствии публики. Администрация учреждения, в котором была исполнена смертная казнь, должна сообщить об исполнении наказания суд, вынесший приговор и одного из близких родственников осужденного. Тело для захоронения не выдается и место захоронения не сообщается. Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии и Марокко к смертной казни. Осужденные принимали участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ в ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины. Народный совет ДНР допустил отмену смертной казни в случае присоединения к РФ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Положения о смертной казни уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики (ДНР) начнут действовать с 1 января 2025 года. Об этом говорится в документе. «Положения настоящего Кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни вводятся в действие с 1 января 2025 года», — сообщается в уголовно-исполнительном кодексе ДНР. Сам документ вступил в силу с 1 июня 2022 года. В кодексе уточняется, что смертная казнь в ДНР исполняется путем расстрела в отсутствии публики. Администрация учреждения, в котором была исполнена смертная казнь, должна сообщить об исполнении наказания суд, вынесший приговор и одного из близких родственников осужденного. Тело для захоронения не выдается и место захоронения не сообщается. Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии и Марокко к смертной казни. Осужденные принимали участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ в ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины. Народный совет ДНР допустил отмену смертной казни в случае присоединения к РФ.