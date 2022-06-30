Клава Кока анонсировала новую песню. «Надеюсь, вы ждете это событие»

01 июля 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Предыдущая песня Клавы Коки вышла девятого июня (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) анонсировала новую песню. Информацию о новом релизе исполнительница рассказала в своем telegram-канале. «Уже готовлю для вас новый релиз, новую песню с видео. Это будет не клип, мы уже кое-что отсняли. Надеюсь, вы ждете этого события», — рассказала певица. Крайняя песня Клавы — «Бумеранг» — вышла девятого июня. Ради этой песни ей пришлось научиться читать реп. Клип на «Бумеранг» собрал на YouTube более пяти миллионов просмотров. 16-го июля певица выступит в Каменске-Уральском на празднике в честь Дня металлурга. Клава Кока — российская певица, видеоблогер, автор песен. После победы в 2015-м году в кастинг-шоу «Молодая кровь» с ней подписал контракт лейбл Black Star. В 2019-м году была номинирована на премию Kids» Choice Awards в номинации «Любимый российский музыкальный блогер». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) анонсировала новую песню. Информацию о новом релизе исполнительница рассказала в своем telegram-канале. «Уже готовлю для вас новый релиз, новую песню с видео. Это будет не клип, мы уже кое-что отсняли. Надеюсь, вы ждете этого события», — рассказала певица. Крайняя песня Клавы — «Бумеранг» — вышла девятого июня. Ради этой песни ей пришлось научиться читать реп. Клип на «Бумеранг» собрал на YouTube более пяти миллионов просмотров. 16-го июля певица выступит в Каменске-Уральском на празднике в честь Дня металлурга. Клава Кока — российская певица, видеоблогер, автор песен. После победы в 2015-м году в кастинг-шоу «Молодая кровь» с ней подписал контракт лейбл Black Star. В 2019-м году была номинирована на премию Kids» Choice Awards в номинации «Любимый российский музыкальный блогер».