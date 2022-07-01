В России изменились правила оформления пенсионной выплаты

С 1 июля пенсионную выплату можно будет оформить электронно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России с 1 июля изменились правила оформления единовременной пенсионной выплаты. Граждане теперь могут подать электронное заявление в Пенсионном фонде (ПФР), негосударственном пенсионном фонде или с помощью портала «Госуслуги».

Россияне с 1 июля могут подать заявку на получение единовременной пенсионной выплаты в ПФР, НПФ или на «Госуслугах». Также можно прийти в МФЦ при соглашении с пенсионным фондом и многофункциональным центром.

Эту выплату начисляют получателям страховой пенсии по инвалидности или потере кормильца, или по государственному пенсионному обеспечению. Также деньги могут получить граждане, которые достигли пенсионного возраста и не получали страховую выплату по старости из-за недостаточного стажа.

С инициативой разрешить подачу заявления на единовременную выплату пенсий выступили в Минтруде в декабре 2021 года, сообщает телеканал 360. С 1 июля в России вступили в силу изменения, связанные с пенсиями. Россиянам разрешили оформлять через «Госуслуги» единовременную пенсионную выплату. Аналогичная возможность будет у инвалидов, имеющих транспортные средства.