В России изменились правила оформления пенсионной выплаты

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С 1 июля пенсионную выплату можно будет оформить электронно Фото:

В России с 1 июля изменились правила оформления единовременной пенсионной выплаты. Граждане теперь могут подать электронное заявление в Пенсионном фонде (ПФР), негосударственном пенсионном фонде или с помощью портала «Госуслуги».

Россияне с 1 июля могут подать заявку на получение единовременной пенсионной выплаты в ПФР, НПФ или на «Госуслугах». Также можно прийти в МФЦ при соглашении с пенсионным фондом и многофункциональным центром.

Эту выплату начисляют получателям страховой пенсии по инвалидности или потере кормильца, или по государственному пенсионному обеспечению. Также деньги могут получить граждане, которые достигли пенсионного возраста и не получали страховую выплату по старости из-за недостаточного стажа.

С инициативой разрешить подачу заявления на единовременную выплату пенсий выступили в Минтруде в декабре 2021 года, сообщает телеканал 360. С 1 июля в России вступили в силу изменения, связанные с пенсиями. Россиянам разрешили оформлять через «Госуслуги» единовременную пенсионную выплату. Аналогичная возможность будет у инвалидов, имеющих транспортные средства.

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В России с 1 июля изменились правила оформления единовременной пенсионной выплаты. Граждане теперь могут подать электронное заявление в Пенсионном фонде (ПФР), негосударственном пенсионном фонде или с помощью портала «Госуслуги». Россияне с 1 июля могут подать заявку на получение единовременной пенсионной выплаты в ПФР, НПФ или на «Госуслугах». Также можно прийти в МФЦ при соглашении с пенсионным фондом и многофункциональным центром. Эту выплату начисляют получателям страховой пенсии по инвалидности или потере кормильца, или по государственному пенсионному обеспечению. Также деньги могут получить граждане, которые достигли пенсионного возраста и не получали страховую выплату по старости из-за недостаточного стажа. С инициативой разрешить подачу заявления на единовременную выплату пенсий выступили в Минтруде в декабре 2021 года, сообщает телеканал 360. С 1 июля в России вступили в силу изменения, связанные с пенсиями. Россиянам разрешили оформлять через «Госуслуги» единовременную пенсионную выплату. Аналогичная возможность будет у инвалидов, имеющих транспортные средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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