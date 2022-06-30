Российских туристов зовут в Курганскую область на фестивали грязи

Фестивали грязи планируют провести на берегу двух водоемов в Курганской области Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В конце июля на озере Горькое в Звериноголовском районе Курганской области пройдет «фестиваль грязи, красок и рока». Об этом начальник управления культуры региона Наталья Гончаренко рассказала на пресс-конференции, трансляция которой велась в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». Еще один «фестиваль грязи» пройдет в Петуховском районе.

«Можно уже анонсировать такие праздники, которые связаны с активным отдыхом на природе, на водоемах. Лето — это тот сезон, когда хочется выбраться куда-то, позагорать, покупаться. Поэтому 23 июля у нас запланирован в Звериноголовском районе фестиваль грязи, красок и рока на озере Горькое. 30 июля — фестиваль грязи в Петуховском районе на озере Медвежье», — рассказала Гончаренко.

Подробности о предстоящих праздниках чиновница не раскрыла. При этом она рассказала, что 29 июля в Кургане состоится еще одно масштабное событие — праздник народной культуры и традиций «Дары земли русской». В рамках этого праздника пройдет ярмарка и концерт, на котором выступят местный коллектив «Цветень», а также певица Пелагея.

О том, что Пелагея выступит в этот день на Троицкой площади Кургана, сообщало URA.RU. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее заявлял, что это его любимая исполнительница. В марте он сходил на концерт Пелагеи в областной филармонии и подарил ей букет цветов.