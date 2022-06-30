Глава Притобольного округа ушла в отставку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Притобольного район в Курганской области Лариса Злыднева уходит в отставку. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации муниципалитета. До этого она возглавляла сельсовет, который проголосовал против муниципальной реформы.

«Сегодня прошло заседание районной думы. На нем приняли отставку главы», — уточнили в приемной. В администрации не уточнили, по какой причине уходит глава. До Злыдневой дозвониться не удалось. Она не ответила на звонок.

Бывший пиарщик губернатора Курганской области Александр Тетерин в своем telegram-канале сообщил, что по его данным, Злыднева написала заявление об отставке из-за состояния здоровья. «Обязанности главы временно будет исполнять заместитель по социальным вопросам Сергей Комогоров», — говорится в telegram-канале «Тетерин».

Ранее источники URA.RU сообщали о массовых отставках мэров в Курганской области. В списке глав районов и округов, которые могут оставить свои должности, была и Злыднева.

Злыднева возглавила Притобольный район в мае прошлого года. На этом посту она сменила Дмитрия Лесового, который ушел в отставку после первой попытки преобразования района в округ. Ранее Злыднева была главой Плотниковского сельсовета, проголосовавшего против муниципальной реформы. В марте этого года власти муниципалитета предприняли вторую попытку объединить все поселения в единый округ. Население трех сельсоветов высказалось против.