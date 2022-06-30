Володин назвал челябинца в числе самых активных депутатов Госдумы

Станислав Наумов вошел в пятерку самых активных депутатов федерального парламента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат от ЛПДР Станислав Наумов, представляющий в Госдуме Челябинскую область, стал одним из самых активных народных избранников по итогам июня.Такое мнение высказал спикер федерального парламента Вячеслав Володин.

«Самыми активными в зале пленарных заседаний в уходящем месяце стали пять депутатов. Это Ирина Панькина („Единая Россия“), Михаил Матвеев (КПРФ), Станислав Наумов (ЛДПР), Андрей Кузнецов („Справедливая Россия — За правду“) и Олег Леонов („Новые люди“)», — цитируют ответ Володина на соответствующий вопрос на официальном сайте Госдумы.

Наумов родился в 1972 году. Руководил центром общественных связей в мэрии Магнитогорска. В 1997 году переехал в Москву. С 2008 по 2010 годы занимал должность замминистра промышленности и торговли РФ. Проиграв праймериз «Единой России» в 2021 году, он заявил URA.RU, что пойдет на выборы по спискам другой партии. После личной встречи с Владимиром Жириновским вступил в ЛДПР и, став 13-м номером в партийном списке, получил мандат федерального парламента.