Экс-замминистра РФ из Магнитогорска пойдет на выборы от ЛДПР

Проигравший челябинские праймериз «Единой России» бывший замглавы Минпромторга Станислав Наумов пойдет на выборы в Госдуму по спискам ЛДПР. Его кандидатуру внесли в федеральные списки партии, из 15 фамилий, на съезде ЛДПР 25 июня в Москве, который проводит лидер партии Владимир Жириновский. Трансляция ведется в его instagram-аккаунте.
Наумов занял в списке 13-е место. В главе списка сам Жириновский, руководитель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и депутат Госдумы Сергей Каргинов. Бюллетень для голосования на съезде по федеральным спискам выложен в официальном telegram-канале ЛДПР.
Уроженец Магнитогорска Челябинской области, победитель конкурса «Лидеры России» Станислав Наумов заявил об участии в праймериз ЕР неожиданно для региональной организации партии, делавшей ставку на другого кандидата — действующего депутата Госдумы Виталия Бахметьева. Праймериз начались 24 мая, а два дня спустя Наумов подал заявление о желании сняться с выборов. Однако его фамилия осталась в бюллетене предварительного голосования: с момента старта праймериз отказаться от участия уже невозможно. Праймериз Наумов проиграл и заявил URA.RU, что пойдет на выборы по спискам другой партии.
Наумов родился в 1972 году. Руководил центром общественных связей в мэрии Магнитогорска. В 1997 году переехал в Москву. С 2008 по 2010 годы занимал должность замминистра промышленности и торговли РФ.
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