Курганцы просят построить новый мост. Карта

01 июля 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Горожане хотят, чтобы построили мост в Северном районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова Жители Кургана просят построить пешеходный мост в Северном районе. Об этом местный житель написал на портале «Обратись». «Хотелось бы, чтобы от улицы Молодежи, через реку Черную, сделали пешеходный мостик в Северный поселок. Многие люди ходят в Заозерный из Северного, и им приходится делать крюк через мост на улице Комиссаров. <…> Прошу от лица многих жителей Северного поселка рассмотреть этот вопрос», — написал обратившийся. Он отметил, что место, которое указано на карте всего несколько метров в длину. Горожанину ответили представители мэрии Кургана. «Указанный мостик не входит в транспортную инфраструктуру города Кургана, при наличии поручений данный вопрос будет рассмотрен», — объяснили в администрации. Ранее стало известно, что в Кургане отремонтируют восемь пешеходных мостов в районе Заозерного и Рябково. Власти планируют потратить на работы 529 тыс. рублей. Местные жители хотят увидеть пешеходный мост в этом месте Скрин: портал «Обратись» Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жители Кургана просят построить пешеходный мост в Северном районе. Об этом местный житель написал на портале «Обратись». «Хотелось бы, чтобы от улицы Молодежи, через реку Черную, сделали пешеходный мостик в Северный поселок. Многие люди ходят в Заозерный из Северного, и им приходится делать крюк через мост на улице Комиссаров. <…> Прошу от лица многих жителей Северного поселка рассмотреть этот вопрос», — написал обратившийся. Он отметил, что место, которое указано на карте всего несколько метров в длину. Горожанину ответили представители мэрии Кургана. «Указанный мостик не входит в транспортную инфраструктуру города Кургана, при наличии поручений данный вопрос будет рассмотрен», — объяснили в администрации. Ранее стало известно, что в Кургане отремонтируют восемь пешеходных мостов в районе Заозерного и Рябково. Власти планируют потратить на работы 529 тыс. рублей.