30 июня 2022

Курганцы просят построить новый мост. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Селфи. Курган, набережная тобола, город курган, мост бурова-петрова
Горожане хотят, чтобы построили мост в Северном районе (архивное фото) Фото:

Жители Кургана просят построить пешеходный мост в Северном районе. Об этом местный житель написал на портале «Обратись».

«Хотелось бы, чтобы от улицы Молодежи, через реку Черную, сделали пешеходный мостик в Северный поселок. Многие люди ходят в Заозерный из Северного, и им приходится делать крюк через мост на улице Комиссаров. <…> Прошу от лица многих жителей Северного поселка рассмотреть этот вопрос», — написал обратившийся.

Он отметил, что место, которое указано на карте всего несколько метров в длину. Горожанину ответили представители мэрии Кургана. «Указанный мостик не входит в транспортную инфраструктуру города Кургана, при наличии поручений данный вопрос будет рассмотрен», — объяснили в администрации.

Ранее стало известно, что в Кургане отремонтируют восемь пешеходных мостов в районе Заозерного и Рябково. Власти планируют потратить на работы 529 тыс. рублей.

Местные жители хотят увидеть пешеходный мост в этом месте

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

Жители Кургана просят построить пешеходный мост в Северном районе. Об этом местный житель написал на портале «Обратись». «Хотелось бы, чтобы от улицы Молодежи, через реку Черную, сделали пешеходный мостик в Северный поселок. Многие люди ходят в Заозерный из Северного, и им приходится делать крюк через мост на улице Комиссаров. <…> Прошу от лица многих жителей Северного поселка рассмотреть этот вопрос», — написал обратившийся. Он отметил, что место, которое указано на карте всего несколько метров в длину. Горожанину ответили представители мэрии Кургана. «Указанный мостик не входит в транспортную инфраструктуру города Кургана, при наличии поручений данный вопрос будет рассмотрен», — объяснили в администрации. Ранее стало известно, что в Кургане отремонтируют восемь пешеходных мостов в районе Заозерного и Рябково. Власти планируют потратить на работы 529 тыс. рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...