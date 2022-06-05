Власти Кургана ищут подрядчиков для ремонта восьми мостов

В Кургане отремонтируют восемь пешеходных мостов в Заозерном и Рябково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане планируют отремонтировать восемь пешеходных мостов в районе Заозерного и Рябково. Власти города ищут подрядчиков. Сумма контракта составит более 500 тысяч рублей. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по ремонту пешеходных мостов через реку Черная в городе Кургане. Начальная цена: 529 101,60 рублей. Окончание подачи заявок: 14 июня 2022», — указано на сайте. Заказчиком выступает управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана.

Ремонт семи мостов будет производиться через реку Черная по улице Ползунова, Малиновского, Братская, Добролюбова, Пестеля, Чернореченская и Анфиногенова — в районе Рябково. Ремонт одного моста по улице Голикова в Заозерном районе. Срок окончания работ — 31 декабря 2022 года.

Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане отремонтируют Кировский мост, который раскритиковал Шумков. Капитальный ремонт моста должны закончить до 1 июня 2023 года. Курганская чиновница объяснила причину проблемы с ремонтом мостов. Трудности возникают из-за отсутствия местных подрядчиков. Также в Кургане на пять дней перекроют движение всех видов транспорта из-за ремонта моста КЗКТ.