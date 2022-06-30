Депутат Госдумы Ильтяков упрекнул Кадырова за поездки на Украину

Ильтяков считает, что главам регионов не нужно ездить на Украину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков высказался о визите главы Чечни Рамзана Кадырова на Украину. Политик считает, что главам регионов стоит заниматься своей работой, а не устраивать экстремальные поездки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам депутат.

«Рамзан Кадыров, конечно, по зову своей души и сердца поехал туда [на Украину]. Возможно, что у него все вопросы решены в республике. Может, у него просто есть свободное время. Но я считаю, что главам регионов необходимо заниматься своей работой, а не устраивать экстремальные поездки. Пусть каждый занимается своим делом. А наше дело — это объединять народ, строить экономику, решать каждый день насущные проблемы в регионах», — сказал Ильтяков.

Говоря о необходимости подобных поездок на Украину, где проходит военная спецоперация, депутат отметил, что этим должны заниматься только военные люди. «Когда мы позволяем гражданским вмешиваться в дела военные, то мы несем непоправимые потери. Поэтому пусть военные занимаются профессионально своим делом, а гражданские лица и главы субъектов своим. У нас очень достойные военные. То, что мы собираем и высылаем нашим ребятам гуманитарную помощь, наши дети письма высылают солдатам — это уже достаточно, чтобы поднять боевой дух», — отметил Ильтяков.

Рамзан Кадыров посещал Украину 13 марта, чтобы встретиться с российскими военнослужащим. Предположительно глава Чечни находился «в зоне спецоперации». В ходе поездки чеченский лидер заслушал доклады командиров о ходе операции в ДНР. Спустя две недели Кадыров отправился в Мариуполь, чтобы поддержать бойцов и проработать стратегию по взятию города.

Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской соборной мечети поддержали главу Чечни Рамзана Кадырова, который отправил чеченских силовиков для участия в спецоперации на Украине. Представитель курганских мусульман Зиедали Мизробов назвал Кадырова настоящим патриотом, человеком мира и справедливости.

Спецоперация на Украине началась по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. Это было необходимо, чтобы демилитаризировать и денационализировать страну, а также избежать нападения НАТО на Россию. Его планировалось совершить 25 февраля.

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