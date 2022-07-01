В Екатеринбурге прооперировали пострадавшую от пули девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, медицина, здравоохранение, хирург, нейрохирургия, хирургический светильник
Операция длилась около семи часов Фото:

Девочке из Нижней Синячихи (Свердловская область), в которую выстрелил неизвестный человек, сделали операцию по извлечению пули. Об этом журналистам сообщили осведомленные источники.

«Операция длилась семь часов. Пулю диаметром 5 мм извлекли из черепа. У школьницы не задеты жизненно важные органы, она сможет вернуться к прежней жизни», — цитирует свой источник издание «Комсомольская Правда».

В пресс-службе Минздрава по Свердловской области корреспонденту URA.RU отказали в комментарии. «У нас нет разрешения родителей на предоставление информации», — уточнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что девочка получила пулю во время прогулки с друзьями. В тяжелом состоянии на вертолете школьницу доставили в Екатеринбург. Ее родители утверждали, что девочке придется всю жизнь прожить с пулей в голове. 49-летнего бульдозериста, подозреваемого в покушении на убийство 11-летней девочки, задержали. В палисаднике его дома, по сообщению МВД России, найдена гильза. Она приобщена к материалам уголовного дела.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Девочке из Нижней Синячихи (Свердловская область), в которую выстрелил неизвестный человек, сделали операцию по извлечению пули. Об этом журналистам сообщили осведомленные источники. «Операция длилась семь часов. Пулю диаметром 5 мм извлекли из черепа. У школьницы не задеты жизненно важные органы, она сможет вернуться к прежней жизни», — цитирует свой источник издание «Комсомольская Правда». В пресс-службе Минздрава по Свердловской области корреспонденту URA.RU отказали в комментарии. «У нас нет разрешения родителей на предоставление информации», — уточнили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что девочка получила пулю во время прогулки с друзьями. В тяжелом состоянии на вертолете школьницу доставили в Екатеринбург. Ее родители утверждали, что девочке придется всю жизнь прожить с пулей в голове. 49-летнего бульдозериста, подозреваемого в покушении на убийство 11-летней девочки, задержали. В палисаднике его дома, по сообщению МВД России, найдена гильза. Она приобщена к материалам уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...