В Екатеринбурге прооперировали пострадавшую от пули девочку

Операция длилась около семи часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Девочке из Нижней Синячихи (Свердловская область), в которую выстрелил неизвестный человек, сделали операцию по извлечению пули. Об этом журналистам сообщили осведомленные источники.

«Операция длилась семь часов. Пулю диаметром 5 мм извлекли из черепа. У школьницы не задеты жизненно важные органы, она сможет вернуться к прежней жизни», — цитирует свой источник издание «Комсомольская Правда».

В пресс-службе Минздрава по Свердловской области корреспонденту URA.RU отказали в комментарии. «У нас нет разрешения родителей на предоставление информации», — уточнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что девочка получила пулю во время прогулки с друзьями. В тяжелом состоянии на вертолете школьницу доставили в Екатеринбург. Ее родители утверждали, что девочке придется всю жизнь прожить с пулей в голове. 49-летнего бульдозериста, подозреваемого в покушении на убийство 11-летней девочки, задержали. В палисаднике его дома, по сообщению МВД России, найдена гильза. Она приобщена к материалам уголовного дела.