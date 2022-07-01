Песков: в РФ не рассматривают массовую национализацию

01 июля 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что в России нет тенденции к национализации Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России нет тенденции к национализации. Об этом в ходе конференц-колла заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Не может быть общей тенденции [к национализации]. Каждый случай будет рассматриваться по отдельности», — заявил он, отвечая на вопрос, возможна ли в стране национализация. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд» следует передать все права, обязанности и имущество правительству России , сообщает Pravda.Ru. Все имущество компании передается в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2». В документе подчеркивается, что указанные меры были приняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и их сторонников. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России нет тенденции к национализации. Об этом в ходе конференц-колла заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Не может быть общей тенденции [к национализации]. Каждый случай будет рассматриваться по отдельности», — заявил он, отвечая на вопрос, возможна ли в стране национализация. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд» следует передать все права, обязанности и имущество правительству России, сообщает Pravda.Ru. Все имущество компании передается в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2». В документе подчеркивается, что указанные меры были приняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и их сторонников.