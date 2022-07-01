Песков: в РФ не рассматривают массовую национализацию

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что в России нет тенденции к национализации Фото:

В России нет тенденции к национализации. Об этом в ходе конференц-колла заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не может быть общей тенденции [к национализации]. Каждый случай будет рассматриваться по отдельности», — заявил он, отвечая на вопрос, возможна ли в стране национализация.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд» следует передать все права, обязанности и имущество правительству России, сообщает Pravda.Ru. Все имущество компании передается в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2». В документе подчеркивается, что указанные меры были приняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и их сторонников.

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В России нет тенденции к национализации. Об этом в ходе конференц-колла заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Не может быть общей тенденции [к национализации]. Каждый случай будет рассматриваться по отдельности», — заявил он, отвечая на вопрос, возможна ли в стране национализация. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд» следует передать все права, обязанности и имущество правительству России, сообщает Pravda.Ru. Все имущество компании передается в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2». В документе подчеркивается, что указанные меры были приняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и их сторонников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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