Кремль: в Москве должна быть Площадь ЛНР

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Парад на Красной площади. Москва, песков дмитрий
В Кремле поддержали идею назвать одну из безымянных территорий в Москве Площадью Луганской народной республики Фото:

В Кремле поддержали идею назвать одну из территорий Москвы в честь Луганской народной республики. Как сказал в ответе на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это будет правильно, учитывая, что в столице недавно появилась Площадь Донецкой народной республики.

«Голосование определит [где будет эта Площадь]. Безусловно, если у нас есть Площадь Донецкой народной республики, должна быть и Площадь Луганской народной республики», — заявил Песков.

Голосование на портале «Активный гражданин» по поводу названия одной из безымянных территорий в Москве в честь ЛНР уже началось. Пользователям на выбор предлагается три площадки — около посольства Британии, у консульства Германии и между посольствами Литвы и Бельгии. Ранее территория у посольства США была названа Площадью ДНР.

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В Кремле поддержали идею назвать одну из территорий Москвы в честь Луганской народной республики. Как сказал в ответе на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это будет правильно, учитывая, что в столице недавно появилась Площадь Донецкой народной республики. «Голосование определит [где будет эта Площадь]. Безусловно, если у нас есть Площадь Донецкой народной республики, должна быть и Площадь Луганской народной республики», — заявил Песков. Голосование на портале «Активный гражданин» по поводу названия одной из безымянных территорий в Москве в честь ЛНР уже началось. Пользователям на выбор предлагается три площадки — около посольства Британии, у консульства Германии и между посольствами Литвы и Бельгии. Ранее территория у посольства США была названа Площадью ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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