Кремль: в Москве должна быть Площадь ЛНР

01 июля 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

В Кремле поддержали идею назвать одну из безымянных территорий в Москве Площадью Луганской народной республики Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле поддержали идею назвать одну из территорий Москвы в честь Луганской народной республики. Как сказал в ответе на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это будет правильно, учитывая, что в столице недавно появилась Площадь Донецкой народной республики. «Голосование определит [где будет эта Площадь]. Безусловно, если у нас есть Площадь Донецкой народной республики, должна быть и Площадь Луганской народной республики», — заявил Песков. Голосование на портале «Активный гражданин» по поводу названия одной из безымянных территорий в Москве в честь ЛНР уже началось. Пользователям на выбор предлагается три площадки — около посольства Британии, у консульства Германии и между посольствами Литвы и Бельгии. Ранее территория у посольства США была названа Площадью ДНР. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Кремле поддержали идею назвать одну из территорий Москвы в честь Луганской народной республики. Как сказал в ответе на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это будет правильно, учитывая, что в столице недавно появилась Площадь Донецкой народной республики. «Голосование определит [где будет эта Площадь]. Безусловно, если у нас есть Площадь Донецкой народной республики, должна быть и Площадь Луганской народной республики», — заявил Песков. Голосование на портале «Активный гражданин» по поводу названия одной из безымянных территорий в Москве в честь ЛНР уже началось. Пользователям на выбор предлагается три площадки — около посольства Британии, у консульства Германии и между посольствами Литвы и Бельгии. Ранее территория у посольства США была названа Площадью ДНР.