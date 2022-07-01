В Минфине призвали поменять всю валютную систему в России

01 июля 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Чебесков предложил подумать о новой концепции валютного регулирования Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России В России нужно поменять всю архитектуру валютного законодательства, поскольку экономические условия в стране изменились. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков на заседании комитета по финансовой политике Российского союза промышленников. «Касательно валютного законодательства. Нам просто нужно подумать о новой концепции валютного регулирования. Мы понимаем, что нам нужно поменять всю законодательную архитектуру валютного законодательства. В текущих условиях, то, как это было сделано раньше, ну просто не работает, это тоже непростая задача, совместно нам нужно будет подумать», — предложил Чебесков. Его слова передает «Прайм». Ранее страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Курс рубля сперва начал стремительно падать. Однако после того, как Центробанк применил меры по стабилизации, рубль укрепился. Курс доллара 28 июня упал ниже 52 рублей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России нужно поменять всю архитектуру валютного законодательства, поскольку экономические условия в стране изменились. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков на заседании комитета по финансовой политике Российского союза промышленников. «Касательно валютного законодательства. Нам просто нужно подумать о новой концепции валютного регулирования. Мы понимаем, что нам нужно поменять всю законодательную архитектуру валютного законодательства. В текущих условиях, то, как это было сделано раньше, ну просто не работает, это тоже непростая задача, совместно нам нужно будет подумать», — предложил Чебесков. Его слова передает «Прайм». Ранее страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Курс рубля сперва начал стремительно падать. Однако после того, как Центробанк применил меры по стабилизации, рубль укрепился. Курс доллара 28 июня упал ниже 52 рублей.