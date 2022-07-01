Bloomberg: санкции ЕС затронут блокаду Калининграда

01 июля 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда В рамках седьмого пакета антироссийский санкций Евросоюз хочет скорректировать правила транзита товаров в Калининград. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. «Новый пакет также будет охватывать исправления ранее утвержденных мер, которые могут включать в себя корректировку правил транзита подсанкционных товаров в российский Калининград, сообщили люди, говорившие на условиях анонимности в ходе частных дискуссий. Некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что на Литву могут оказать давление, чтобы она разрешила транзит запрещенных товаров через страну в Калининград», — пишет Bloomberg. Ранее Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что это решение было принято под давление «из-за океана», сообщает телеканал 360. В Кремле заявили, что ждут реакции Еврокомиссии на решение Литвы, пишет RT. В МИД РФ назвали блокаду Калининграда «гибридной войной США», пишет агентство Nation News. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В рамках седьмого пакета антироссийский санкций Евросоюз хочет скорректировать правила транзита товаров в Калининград. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. «Новый пакет также будет охватывать исправления ранее утвержденных мер, которые могут включать в себя корректировку правил транзита подсанкционных товаров в российский Калининград, сообщили люди, говорившие на условиях анонимности в ходе частных дискуссий. Некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что на Литву могут оказать давление, чтобы она разрешила транзит запрещенных товаров через страну в Калининград», — пишет Bloomberg. Ранее Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что это решение было принято под давление «из-за океана», сообщает телеканал 360. В Кремле заявили, что ждут реакции Еврокомиссии на решение Литвы, пишет RT. В МИД РФ назвали блокаду Калининграда «гибридной войной США», пишет агентство Nation News.