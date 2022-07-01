Свердловская прокуратура проверит мэрию из-за отмены автобусов

Прокуратура даст оценку деятельности мэрии Тугулымского городского округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловская прокуратура организовала проверку мэрии Тугулымского городского округа из-за приостановки автобусного сообщения в районе. Сотрудники ГИБДД проверят деятельность МУП «Автоперевозки», чьи автобусы отправились в простой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Прокуратура Тугулымского района организовала проверку по публикации СМИ о ненадлежащем транспортном обслуживании населения в городском округе, а также о частичной невыплате заработной платы работникам автотранспортного предприятия. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку деятельности администрации Тугулымского городского округа по организации транспортного обслуживания населения в связи с приостановкой городского и пригородного сообщения движения общественного транспорта в Тугулымском городском округе», — говорится в сообщении пресс-службы.

К решению проблемы ранее подключился депутат Госдумы Максим Иванов. Он отметил, что неизвестно, куда ушли деньги, выделенные на ремонт автобусов. «Ответ на эти и другие вопросы местному перевозчику поможет найти прокуратура. Раз сам не может», — уточнил депутат.

Жители ТГО уже обратщались к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой помочь с восстановлением автобусного сообщения между поселками. «Жители возмущаются, спрашивают о рейсах. Пожалуйста, помогите нам, нашему Тугулымскому району», — рассказала Светлана Шинкаренко, работающая в МУП «Автоперевозки» на протяжении 20 лет. Автобусное сообщение в ТГО прекратилось 28 июня. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области корреспонденту URA.RU сообщали, что такое решение принято из-за необеспечения перевозчиком безопасности.

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