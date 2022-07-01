Россия прекратит участие в частичных соглашениях Совета Европы

02 июля 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия РФ в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Одобрить предложение министерства иностранных дел РФ, согласованное с министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, министерством юстиции РФ, министерством просвещения РФ, министерством науки и высшего образования РФ, министерством культуры РФ, министерством спорта РФ, министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерством финансов РФ о прекращении с 16 марта 2022 года участия РФ в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы», — указано в документе. Россия 15 марта подала заявку о выходе из Совета Европы. Власти страны назвали ответственным за это решение страны НАТО, которые «все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок». Помимо прочего, РФ не планирует больше выплачивать ежегодный взнос в эту организацию из-за «беспрецедентного политического и санкционного давления». Соответственно, теперь в РФ больше не будут исполняться решения ЕСПЧ. Суд уже приостановил рассмотрение жалоб против государства. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия РФ в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Одобрить предложение министерства иностранных дел РФ, согласованное с министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, министерством юстиции РФ, министерством просвещения РФ, министерством науки и высшего образования РФ, министерством культуры РФ, министерством спорта РФ, министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерством финансов РФ о прекращении с 16 марта 2022 года участия РФ в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы», — указано в документе. Россия 15 марта подала заявку о выходе из Совета Европы. Власти страны назвали ответственным за это решение страны НАТО, которые «все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок». Помимо прочего, РФ не планирует больше выплачивать ежегодный взнос в эту организацию из-за «беспрецедентного политического и санкционного давления». Соответственно, теперь в РФ больше не будут исполняться решения ЕСПЧ. Суд уже приостановил рассмотрение жалоб против государства.