Зеленский призвал мировых лидеров нарастить интерес к Украине

02 июля 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

Интерес к конфликту в Украине «спадает», считает Владимир Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Интерес к конфликту в Украине «спадает», поэтому политики должны работать над тем, чтобы его вернуть. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Очень важно, чтобы не падал интерес <…>. Это можем сделать только мы — лидеры государств, средства массовой информации», — сказал Зеленский по итогам встречи с лидером Норвегии. Видеообращение опубликовано в telegram-канале украинского лидера. Он считает, что внимание к конфликту в Украине «спадает», поэтому мировое политическое сообщество и СМИ должны принять меры, чтобы возобновить интерес. По его мнению, государства Африки и Азии должны выбирать сторону Украины, не пытаясь балансировать между двумя странами. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Интерес к конфликту в Украине «спадает», поэтому политики должны работать над тем, чтобы его вернуть. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Очень важно, чтобы не падал интерес <…>. Это можем сделать только мы — лидеры государств, средства массовой информации», — сказал Зеленский по итогам встречи с лидером Норвегии. Видеообращение опубликовано в telegram-канале украинского лидера. Он считает, что внимание к конфликту в Украине «спадает», поэтому мировое политическое сообщество и СМИ должны принять меры, чтобы возобновить интерес. По его мнению, государства Африки и Азии должны выбирать сторону Украины, не пытаясь балансировать между двумя странами. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.