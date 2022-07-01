01 июля 2022

Зеленский призвал мировых лидеров нарастить интерес к Украине

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Интерес к конфликту в Украине «спадает», считает Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Интерес к конфликту в Украине «спадает», поэтому политики должны работать над тем, чтобы его вернуть. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Очень важно, чтобы не падал интерес <…>. Это можем сделать только мы — лидеры государств, средства массовой информации», — сказал Зеленский по итогам встречи с лидером Норвегии. Видеообращение опубликовано в telegram-канале украинского лидера.

Он считает, что внимание к конфликту в Украине «спадает», поэтому мировое политическое сообщество и СМИ должны принять меры, чтобы возобновить интерес. По его мнению, государства Африки и Азии должны выбирать сторону Украины, не пытаясь балансировать между двумя странами.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.

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Интерес к конфликту в Украине «спадает», поэтому политики должны работать над тем, чтобы его вернуть. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Очень важно, чтобы не падал интерес <…>. Это можем сделать только мы — лидеры государств, средства массовой информации», — сказал Зеленский по итогам встречи с лидером Норвегии. Видеообращение опубликовано в telegram-канале украинского лидера. Он считает, что внимание к конфликту в Украине «спадает», поэтому мировое политическое сообщество и СМИ должны принять меры, чтобы возобновить интерес. По его мнению, государства Африки и Азии должны выбирать сторону Украины, не пытаясь балансировать между двумя странами. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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