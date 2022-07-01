Артисты бесплатно выступят на открытии крупнейшего скейт-парка на Урале (архивное фото)Фото: соцсети Эльдара Джарахова
Российский видеоблогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов в своем telegram-канале внезапно анонсировал свое выступление в Екатеринбурге. Блогер выступит четвертого июля в 20:00 на площадке у КРК «Уралец» на открытии крупнейшего скейт-парка на Урале. URA.RU публиковало видео стройки скейт-парка.
«Может завтра выступить в Екатеринбурге?», — заинтриговал Джарахов. «Екатеринбург, выступаю завтра на аллее КРК „Уралец“ в 20:00», — написал Джарахов. Вместе с ним выступят рэперы ST (Александр Степанов) и Feduk (Федор Инсаров). Вход — бесплатный.
Артисты выступят на открытии нового скейт-парк в Екатеринбурге, который построен при поддержке Русской медной компании (РМК) на аллее у Дворца спорта, рядом с КРК «Уралец». Площадь парка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, что делает его самым большим в УрФО.
Внутри скейт-парк разделен на зоны для новичков и профессионалов, он, как заверяют строители, подходит и для скейтбордов, и для велосипедов, и для трюковых самокатов. Сразу после открытия парк будет доступен для всех желающих.
Джарахов — российский видеоблогер и рэпер. Участник и один из основателей коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Джарахов является одним из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России.
ST — российский рэпер, бывший участник объединения Phlatline, финалист первого сезона шоу «Битва за респект». С 2011-го года по декабрь 2013-го года вместе с Dino MC 47 вел программу «RapInfo».
Скрин постов Джарахова в telegram
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Российский видеоблогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов в своем telegram-канале внезапно анонсировал свое выступление в Екатеринбурге. Блогер выступит четвертого июля в 20:00 на площадке у КРК «Уралец» на открытии крупнейшего скейт-парка на Урале. URA.RU публиковало видео стройки скейт-парка. «Может завтра выступить в Екатеринбурге?», — заинтриговал Джарахов. «Екатеринбург, выступаю завтра на аллее КРК „Уралец“ в 20:00», — написал Джарахов. Вместе с ним выступят рэперы ST (Александр Степанов) и Feduk (Федор Инсаров). Вход — бесплатный. Артисты выступят на открытии нового скейт-парк в Екатеринбурге, который построен при поддержке Русской медной компании (РМК) на аллее у Дворца спорта, рядом с КРК «Уралец». Площадь парка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, что делает его самым большим в УрФО. Внутри скейт-парк разделен на зоны для новичков и профессионалов, он, как заверяют строители, подходит и для скейтбордов, и для велосипедов, и для трюковых самокатов. Сразу после открытия парк будет доступен для всех желающих. Джарахов — российский видеоблогер и рэпер. Участник и один из основателей коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Джарахов является одним из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России. ST — российский рэпер, бывший участник объединения Phlatline, финалист первого сезона шоу «Битва за респект». С 2011-го года по декабрь 2013-го года вместе с Dino MC 47 вел программу «RapInfo».