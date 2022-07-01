Newsweek предупредило о риске войны РФ и США за пределами Европы

02 июля 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

США должны вывести войска из Сирии, чтобы не допустить войны с Россией, считает Бонни Кристиан Фото: flickrpd/pickupimage.com новость из сюжета Война в Сирии На фоне украинского кризиса не стоит забывать, что существует риск обострения конфликта между Россией и США в Сирии. Такое мнение выразила военный эксперт, обозреватель издания Newsweek Бонни Кристиан. «В последнее время общественное внимание было приковано к ситуации на Украине. <…> Но есть еще один риск конфликта между США и Россией, на который мы должны обратить внимание: обе страны продолжают иметь военное присутствие в Сирии», — пишет Бонни Кристиан. Она отмечает, что российские и американские войска в Сирии не воют между собой, но действуют на противоборствующих сторонах, что может привести к недопониманию, способному начать ненужную войну. «Это риск, который мы могли бы устранить с помощью более безопасной и разумной политики безопасности США: полного вывода войск из Сирии», — заявила эксперт. Ранее газета The Wall Street Journal отмечала, что американцы боятся прямого столкновения с Россией в Сирии. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации обстановка значительно обострилась, пишет RT. По его словам, сирийская армия начала перегруппировку. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На фоне украинского кризиса не стоит забывать, что существует риск обострения конфликта между Россией и США в Сирии. Такое мнение выразила военный эксперт, обозреватель издания Newsweek Бонни Кристиан. «В последнее время общественное внимание было приковано к ситуации на Украине. <…> Но есть еще один риск конфликта между США и Россией, на который мы должны обратить внимание: обе страны продолжают иметь военное присутствие в Сирии», — пишет Бонни Кристиан. Она отмечает, что российские и американские войска в Сирии не воют между собой, но действуют на противоборствующих сторонах, что может привести к недопониманию, способному начать ненужную войну. «Это риск, который мы могли бы устранить с помощью более безопасной и разумной политики безопасности США: полного вывода войск из Сирии», — заявила эксперт. Ранее газета The Wall Street Journal отмечала, что американцы боятся прямого столкновения с Россией в Сирии. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации обстановка значительно обострилась, пишет RT. По его словам, сирийская армия начала перегруппировку.