Политолог назвал главный козырь России в противостоянии с НАТО

02 июля 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

Балтийское море может стать «озером НАТО», считает политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU Размещение ядерного оружия в Калининграде может стать козырем России в противостоянии с НАТО на фоне вступления в альянс Швеции и Финляндии. Такое мнение высказал политолог Владимир Джаралла. «Калининград создавался и существует именно как военная крепость современного образца, способная контролировать значительную часть территорий. В случае размещения там ядерного оружия, сразу появляется козырь, который по сути не перебить», — написал Джаралла в своей колонке на «Журналистской правде». По его словам, вступление Швеции и Финляндии в НАТО действительно может превратить Балтийское море в «озеро НАТО». После вступления в альянс эти страны отказываются от нейтралитета, из-за этого их безопасность не улучшается, а ослабляется, считает политолог. Финляндия и Швеция официально решили вступить в НАТО, протокол о присоединении подпишут 5 июля. В Турции выступали против этого решения. Ранее мнение о том, что «Балтийское море превратится в озеро НАТО» высказала турецкий журналист издания Yeni Safak Сернур Яссыкая, сообщает телеканал 360. По ее словам, Россия может нарастить военное присутствие в Балтийском и Северном морях в случае такого расширения НАТО. Президент России Владимир Путин пообещал отреагировать на вступление новых членов в альянс, передают «Дни.ру». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Размещение ядерного оружия в Калининграде может стать козырем России в противостоянии с НАТО на фоне вступления в альянс Швеции и Финляндии. Такое мнение высказал политолог Владимир Джаралла. «Калининград создавался и существует именно как военная крепость современного образца, способная контролировать значительную часть территорий. В случае размещения там ядерного оружия, сразу появляется козырь, который по сути не перебить», — написал Джаралла в своей колонке на «Журналистской правде». По его словам, вступление Швеции и Финляндии в НАТО действительно может превратить Балтийское море в «озеро НАТО». После вступления в альянс эти страны отказываются от нейтралитета, из-за этого их безопасность не улучшается, а ослабляется, считает политолог. Финляндия и Швеция официально решили вступить в НАТО, протокол о присоединении подпишут 5 июля. В Турции выступали против этого решения. Ранее мнение о том, что «Балтийское море превратится в озеро НАТО» высказала турецкий журналист издания Yeni Safak Сернур Яссыкая, сообщает телеканал 360. По ее словам, Россия может нарастить военное присутствие в Балтийском и Северном морях в случае такого расширения НАТО. Президент России Владимир Путин пообещал отреагировать на вступление новых членов в альянс, передают «Дни.ру».