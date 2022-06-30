В Турции предрекли ответ России на окружение Калининграда

01 июля 2022 в 05:12 Размер текста - 17 +

Россия может нарастить военное присутствие в Балтийском и Северном морях, если Финляндия и Швеция вступят в Североатлантический альянс. Об этом заявил турецкий журналист Сернур Яссыкая. «Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, единственная российская земля в Прибалтике Калининградская область будет полностью окружена странами НАТО, а Балтийское море превратится в „натовское“ озеро», — заявляет Сернур Яссыкая в своей колонке для Yeni Safak. По его мнению, Москва может увеличить военное присутствие в Балтийском и Северном морях в ответ на расширение альянса. Журналист отмечает, что восприятие угрозы в Прибалтике будет расти, что может привести к эскалации напряженности между Москвой и странами Запада, а также к укреплению военного сотрудничества России и Китая. «Военное сближение Москвы и Пекина и расширение НАТО могут спровоцировать новую холодную войну», — резюмировал Яссыкая. Ранее в Кремле предупредили страны Балтии о последствиях вступления в НАТО. Военный эксперт Владимир Евсеев отметил, что расширение Североатлантического альянса является провокацией войны с Россией. Сенатор Алексей Пушков раскрыл цели Финляндии на период после вступления в НАТО. 18 мая Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО. Однако начало переговоров по расширение альянса заблокировала Турция. После этого В НАТО решили не торопиться с принятием Швеции и Финляндии. Как объяснили военные специалисты, вступление стран в состав Североатлантического альянса отличается от намерений Украины тем, что страны делают это для обороны, а не для притеснения русских. Помимо этого, уточнили собеседники URA.RU, государства не собираются размещать ядерное оружие. Тем не менее, в Балтийское море уже вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО.