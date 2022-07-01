Der Spiegel: Германия требует отменить блокаду Калининграда

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В Германии возмущены запретом на транзит в Калининград Фото:
новость из сюжета
Транспортная блокада Калининграда

Правительство Германии возмущено ограничением Литвы на транзит грузов в Калининградскую область и требует отмены этих мер. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«Федеральное правительство возмущено действиями Литвы. Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. „Это транспорт из России в Россию“, — говорят они. Это разрешено», — пишет Der Spiegel.

Ведутся переговоры об отмене этой меры по инициативе федерального правительства. Там опасаются, что конфликт с Россией продолжит эскалацию из-за спора о транзите, отмечает издание. В правительственных кругах Литвы сообщили, что Германия давит на комиссию, чтобы санкции не распространялись на Калининград. Решение планируют подготовить к 10 июля, когда в силу вступят новые санкции.

Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград. В России собираются ответить на это, но пока обдумывают возможные меры, заявляли в Кремле. В Совфеде считают, что Литва нарушает международные обязательства. Россия выразила протест Евросоюзу из-за ограничения транзита в Калининград, пишет РАПСИ. В ЕС собираются рассмотреть ограничения Литвы, сообщает «Ридус».

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Правительство Германии возмущено ограничением Литвы на транзит грузов в Калининградскую область и требует отмены этих мер. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Федеральное правительство возмущено действиями Литвы. Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. „Это транспорт из России в Россию“, — говорят они. Это разрешено», — пишет Der Spiegel. Ведутся переговоры об отмене этой меры по инициативе федерального правительства. Там опасаются, что конфликт с Россией продолжит эскалацию из-за спора о транзите, отмечает издание. В правительственных кругах Литвы сообщили, что Германия давит на комиссию, чтобы санкции не распространялись на Калининград. Решение планируют подготовить к 10 июля, когда в силу вступят новые санкции. Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград. В России собираются ответить на это, но пока обдумывают возможные меры, заявляли в Кремле. В Совфеде считают, что Литва нарушает международные обязательства. Россия выразила протест Евросоюзу из-за ограничения транзита в Калининград, пишет РАПСИ. В ЕС собираются рассмотреть ограничения Литвы, сообщает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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