СМИ: Трамп планирует заявить об участии в выборах президента США

03 июля 2022 в 01:30 Размер текста - 17 +

Трамп рассматривает возможность скоро объявить об участии в выборах 2024 года Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Бывший глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность в скором времени объявить о начале своей кампании по борьбе за президентский пост в 2024 году. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источник в окружении экс-лидера США. «Ведутся дискуссии о раннем запуске [предвыборной кампании], и люди планируют», — говорится в статье. По сведениям издания, объявление может быть сделано до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Отмечается, что сотрудники экс-президента спешно создают предвыборный аппарат, учитывая, что Трамп рассматривает возможность сделать объявление даже в июле. Трамп был 45-м президентом США и занимал свой пост с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. После своего поражения на последних выборах Трамп критикует нынешнего президента США Джо Байдена. Так, он заявлял, что растерянность действующего главы Белого дома приведет страну «в ад». При этом Трамп отмечал, что сам он «всегда ставил Америку на первое место», намекая на участие в выборах в 2024 году. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность в скором времени объявить о начале своей кампании по борьбе за президентский пост в 2024 году. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источник в окружении экс-лидера США. «Ведутся дискуссии о раннем запуске [предвыборной кампании], и люди планируют», — говорится в статье. По сведениям издания, объявление может быть сделано до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Отмечается, что сотрудники экс-президента спешно создают предвыборный аппарат, учитывая, что Трамп рассматривает возможность сделать объявление даже в июле. Трамп был 45-м президентом США и занимал свой пост с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. После своего поражения на последних выборах Трамп критикует нынешнего президента США Джо Байдена. Так, он заявлял, что растерянность действующего главы Белого дома приведет страну «в ад». При этом Трамп отмечал, что сам он «всегда ставил Америку на первое место», намекая на участие в выборах в 2024 году.