Трамп заявил, что при Байдене США «следует в ад»

24 апреля 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп считает, что Джо Байден абсолютно не понимает, что происходит Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Растерянность президента США Джо Байдена приведет страну в ад. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Факт в том, что выборы были мошенническими, украдены. А теперь нашу страну разрушают. Страну разрушают, страна следует в ад. Никогда ничего не было подобного», — сказал Трамп на митинге сторонников в округе Делавэр (штат Огайо). Он считает, что действующий президент США разрушает страну. По его мнению, он пришел к власти в результате мошеннических выборов. По словам Трампа, причина происходящего — нынешний американский лидер. «У нас, к сожалению, президент, который абсолютно не понимает, что происходит. Он пожимает руки воздуху, ходит вокруг растерянно», — сказал Трамп. По его словам, действующие власти ставят США на последнее место. Он привел в пример цены на бензин, которые при его президентском сроке равнялись 1,9 доллара за галлон, а сейчас «до 5-6-7-8 долларов», — сказал 45-й президент США. «Они будут подниматься, привыкайте», — спрогнозировал Трамп. Он отметил, что при нем не было инфляции, сейчас страна бьет рекорды — «Налоги были урезаны больше, чем при любом президенте в истории США», — подытожил Трамп. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден протянул руку для рукопожатия в никуда. Казус произошел во время его командировки по стране, когда он прощался со зрителями после его речи о предлагаемых реформах. Подобное уже случалось с Байденом. Например, после того, как американский лидер выступил в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, он повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия. На удивление Байдена рядом никого не оказалось. Кроме того недавно он не смог произнести фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра. После чего он извинился и предложил называть его «Джо Биден». Во время выступления перед нацией, Байден попытался выйти в стену. По словам экс-главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, у президента США серьезные проблемы со здоровьем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Растерянность президента США Джо Байдена приведет страну в ад. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Факт в том, что выборы были мошенническими, украдены. А теперь нашу страну разрушают. Страну разрушают, страна следует в ад. Никогда ничего не было подобного», — сказал Трамп на митинге сторонников в округе Делавэр (штат Огайо). Он считает, что действующий президент США разрушает страну. По его мнению, он пришел к власти в результате мошеннических выборов. По словам Трампа, причина происходящего — нынешний американский лидер. «У нас, к сожалению, президент, который абсолютно не понимает, что происходит. Он пожимает руки воздуху, ходит вокруг растерянно», — сказал Трамп. По его словам, действующие власти ставят США на последнее место. Он привел в пример цены на бензин, которые при его президентском сроке равнялись 1,9 доллара за галлон, а сейчас «до 5-6-7-8 долларов», — сказал 45-й президент США. «Они будут подниматься, привыкайте», — спрогнозировал Трамп. Он отметил, что при нем не было инфляции, сейчас страна бьет рекорды — «Налоги были урезаны больше, чем при любом президенте в истории США», — подытожил Трамп. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден протянул руку для рукопожатия в никуда. Казус произошел во время его командировки по стране, когда он прощался со зрителями после его речи о предлагаемых реформах. Подобное уже случалось с Байденом. Например, после того, как американский лидер выступил в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, он повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия. На удивление Байдена рядом никого не оказалось. Кроме того недавно он не смог произнести фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра. После чего он извинился и предложил называть его «Джо Биден». Во время выступления перед нацией, Байден попытался выйти в стену. По словам экс-главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, у президента США серьезные проблемы со здоровьем.