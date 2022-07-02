Эколог предупредил россиян о скрытой угрозе купания в водоемах

03 июля 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Запрет на купание нельзя игнорировать, даже если водоем выглядит безопасным, предупредил Антон Ястребцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне рискуют получить серьезные кишечные заболевания, если проигнорируют запрет на купание в открытом водоеме. Об этом заявил эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев. «Если купаться нельзя, а человек все-таки будет это делать, то он может проглотить воду с микроорганизмами, при купании это происходит почти со всеми. После попадания этой воды в организм могут начаться проблемы. Из серьезных заболеваний можно получить брюшной тиф, но это редкость. А вот серьезное кишечное расстройство запросто может возникнуть после такого купания», — рассказал Антон Ястребцев в беседе с радио Sputnik. Он уточнил, что если на водоеме запрещено купаться, но он выглядит чистым и безопасным, то обычно это решение связано с запретом Роспотребнадзора, который провел анализ воды. «Дело в том, что вода может быть загрязнена микроорганизмами. Обычно они туда попадают из канализационных стоков, из поврежденных труб или из выгребных ям. Загрязнители могут вымываться из этих мест в водоемы и там довольно долго находиться», — объяснил эколог. Ранее иммунолог Георгий Викулов в беседе с URA.RU рассказал об инфекциях, которые атакуют россиян в летний период. Он отметил, что для безопасности необходимо сдерживать себя от купания в городских фонтанах, так как вода в них содержит огромное количество бактерий. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россияне рискуют получить серьезные кишечные заболевания, если проигнорируют запрет на купание в открытом водоеме. Об этом заявил эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев. «Если купаться нельзя, а человек все-таки будет это делать, то он может проглотить воду с микроорганизмами, при купании это происходит почти со всеми. После попадания этой воды в организм могут начаться проблемы. Из серьезных заболеваний можно получить брюшной тиф, но это редкость. А вот серьезное кишечное расстройство запросто может возникнуть после такого купания», — рассказал Антон Ястребцев в беседе с радио Sputnik. Он уточнил, что если на водоеме запрещено купаться, но он выглядит чистым и безопасным, то обычно это решение связано с запретом Роспотребнадзора, который провел анализ воды. «Дело в том, что вода может быть загрязнена микроорганизмами. Обычно они туда попадают из канализационных стоков, из поврежденных труб или из выгребных ям. Загрязнители могут вымываться из этих мест в водоемы и там довольно долго находиться», — объяснил эколог. Ранее иммунолог Георгий Викулов в беседе с URA.RU рассказал об инфекциях, которые атакуют россиян в летний период. Он отметил, что для безопасности необходимо сдерживать себя от купания в городских фонтанах, так как вода в них содержит огромное количество бактерий.