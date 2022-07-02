02 июля 2022

Эколог предупредил россиян о скрытой угрозе купания в водоемах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , спасательный круг, море, берег, природа, озеро, курорт, лето, летний отдых, пляж, водоем, вода, место купания, пляж чайка
Запрет на купание нельзя игнорировать, даже если водоем выглядит безопасным, предупредил Антон Ястребцев Фото:

Россияне рискуют получить серьезные кишечные заболевания, если проигнорируют запрет на купание в открытом водоеме. Об этом заявил эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

«Если купаться нельзя, а человек все-таки будет это делать, то он может проглотить воду с микроорганизмами, при купании это происходит почти со всеми. После попадания этой воды в организм могут начаться проблемы. Из серьезных заболеваний можно получить брюшной тиф, но это редкость. А вот серьезное кишечное расстройство запросто может возникнуть после такого купания», — рассказал Антон Ястребцев в беседе с радио Sputnik.

Он уточнил, что если на водоеме запрещено купаться, но он выглядит чистым и безопасным, то обычно это решение связано с запретом Роспотребнадзора, который провел анализ воды. «Дело в том, что вода может быть загрязнена микроорганизмами. Обычно они туда попадают из канализационных стоков, из поврежденных труб или из выгребных ям. Загрязнители могут вымываться из этих мест в водоемы и там довольно долго находиться», — объяснил эколог.

Ранее иммунолог Георгий Викулов в беседе с URA.RU рассказал об инфекциях, которые атакуют россиян в летний период. Он отметил, что для безопасности необходимо сдерживать себя от купания в городских фонтанах, так как вода в них содержит огромное количество бактерий.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Россияне рискуют получить серьезные кишечные заболевания, если проигнорируют запрет на купание в открытом водоеме. Об этом заявил эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев. «Если купаться нельзя, а человек все-таки будет это делать, то он может проглотить воду с микроорганизмами, при купании это происходит почти со всеми. После попадания этой воды в организм могут начаться проблемы. Из серьезных заболеваний можно получить брюшной тиф, но это редкость. А вот серьезное кишечное расстройство запросто может возникнуть после такого купания», — рассказал Антон Ястребцев в беседе с радио Sputnik. Он уточнил, что если на водоеме запрещено купаться, но он выглядит чистым и безопасным, то обычно это решение связано с запретом Роспотребнадзора, который провел анализ воды. «Дело в том, что вода может быть загрязнена микроорганизмами. Обычно они туда попадают из канализационных стоков, из поврежденных труб или из выгребных ям. Загрязнители могут вымываться из этих мест в водоемы и там довольно долго находиться», — объяснил эколог. Ранее иммунолог Георгий Викулов в беседе с URA.RU рассказал об инфекциях, которые атакуют россиян в летний период. Он отметил, что для безопасности необходимо сдерживать себя от купания в городских фонтанах, так как вода в них содержит огромное количество бактерий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...