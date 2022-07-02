02 июля 2022
01 июля 2022

Александр Маршал выступит на Дне города в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт посвященный Дню Победы. Челябинск, маршал александр
Автор хитов «Орел» и «Белый пепел» выступит в Екатеринбурге 20 августа Фото:

Певец Александр Маршал станет одним из гостей Дня города в Екатеринбурге. Об этом сообщает промоутерская компания «Империя музыки» на своем официальном сайте.

«20 августа — организация выступления певца Александра Маршала на празднование Дня города в Екатеринбурге», — говорится на сайте. Эта же компания организует частный концерт группы «Звери» 30 июля в уральской столице.

День города состоится 20 августа, в этом году Екатеринбургу исполнится 299 лет. В следующем году город будет праздновать большой юбилей. Власти показали один из подарков к празднику — подсветку Макаровского моста. Также к 300-летию города выбрали новый логотип.

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Певец Александр Маршал станет одним из гостей Дня города в Екатеринбурге. Об этом сообщает промоутерская компания «Империя музыки» на своем официальном сайте. «20 августа — организация выступления певца Александра Маршала на празднование Дня города в Екатеринбурге», — говорится на сайте. Эта же компания организует частный концерт группы «Звери» 30 июля в уральской столице. День города состоится 20 августа, в этом году Екатеринбургу исполнится 299 лет. В следующем году город будет праздновать большой юбилей. Власти показали один из подарков к празднику — подсветку Макаровского моста. Также к 300-летию города выбрали новый логотип.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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