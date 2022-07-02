Александр Маршал выступит на Дне города в Екатеринбурге

Автор хитов «Орел» и «Белый пепел» выступит в Екатеринбурге 20 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певец Александр Маршал станет одним из гостей Дня города в Екатеринбурге. Об этом сообщает промоутерская компания «Империя музыки» на своем официальном сайте.

«20 августа — организация выступления певца Александра Маршала на празднование Дня города в Екатеринбурге», — говорится на сайте. Эта же компания организует частный концерт группы «Звери» 30 июля в уральской столице.

День города состоится 20 августа, в этом году Екатеринбургу исполнится 299 лет. В следующем году город будет праздновать большой юбилей. Власти показали один из подарков к празднику — подсветку Макаровского моста. Также к 300-летию города выбрали новый логотип.