21 июня 2022

Новый логотип Екатеринбурга сравнили с бретелькой от лифчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Логотип Екатеринбурга к 300-летию города. Екатеринбург , торговая тележка, логотип екатеринбурга, айдентика, трехсотлетие екатеринбурга
Такое сравнение привел свердловский исследователь стрит-арта Алексей Шахов Фото:

Бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург» (заблокирован Роскомнадзором), исследователь стрит-арта Алексей Шахов сравнил новый логотип Екатеринбурга к 300-летнему юбилею города с бретелькой от бюстгальтера. Свое мнение о логотипе Шахов опубликовал в личном telegram-канале.

«Я негативно относился к конкурсу еще на стадии его запуска. <…> В 2010-м Артемий Лебедев представил свой вариант логотипа, но местные дизайнеры объединились в команду „Дизайн-код Екатеринбурга“. Это прекрасный пример низовой инициативы, которая смогла достучаться до власти и найти общий язык. В итоге выбрали вариант уральцев, а не Лебедева. Они должны были развивать визуального код города в единый стиль. <…> Но что-то пошло не так и теперь у нас эта бретелька от бюстгальтера. Ничего другого в этом образе я не вижу: ни гитары, ни Шигирского идола», — говорится в сообщении.

20 июня власти Екатеринбурга показали новый логотип к 300-летию города, который будет отмечаться в августе 2023-го. Победителем конкурса стала Анастасия Лениченко, ей вручили сертификат на 300 тысяч рублей. При этом недоволен новым логотипом остался и депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников. По мнению, вариант, изначально победивший в голосовании, был лучше.

Алексей Шахов видит новый логотип таким
Новый логотип Екатеринбурга
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург» (заблокирован Роскомнадзором), исследователь стрит-арта Алексей Шахов сравнил новый логотип Екатеринбурга к 300-летнему юбилею города с бретелькой от бюстгальтера. Свое мнение о логотипе Шахов опубликовал в личном telegram-канале. «Я негативно относился к конкурсу еще на стадии его запуска. <…> В 2010-м Артемий Лебедев представил свой вариант логотипа, но местные дизайнеры объединились в команду „Дизайн-код Екатеринбурга“. Это прекрасный пример низовой инициативы, которая смогла достучаться до власти и найти общий язык. В итоге выбрали вариант уральцев, а не Лебедева. Они должны были развивать визуального код города в единый стиль. <…> Но что-то пошло не так и теперь у нас эта бретелька от бюстгальтера. Ничего другого в этом образе я не вижу: ни гитары, ни Шигирского идола», — говорится в сообщении. 20 июня власти Екатеринбурга показали новый логотип к 300-летию города, который будет отмечаться в августе 2023-го. Победителем конкурса стала Анастасия Лениченко, ей вручили сертификат на 300 тысяч рублей. При этом недоволен новым логотипом остался и депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников. По мнению, вариант, изначально победивший в голосовании, был лучше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...