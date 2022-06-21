Такое сравнение привел свердловский исследователь стрит-арта Алексей Шахов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург» (заблокирован Роскомнадзором), исследователь стрит-арта Алексей Шахов сравнил новый логотип Екатеринбурга к 300-летнему юбилею города с бретелькой от бюстгальтера. Свое мнение о логотипе Шахов опубликовал в личном telegram-канале.

«Я негативно относился к конкурсу еще на стадии его запуска. <…> В 2010-м Артемий Лебедев представил свой вариант логотипа, но местные дизайнеры объединились в команду „Дизайн-код Екатеринбурга“. Это прекрасный пример низовой инициативы, которая смогла достучаться до власти и найти общий язык. В итоге выбрали вариант уральцев, а не Лебедева. Они должны были развивать визуального код города в единый стиль. <…> Но что-то пошло не так и теперь у нас эта бретелька от бюстгальтера. Ничего другого в этом образе я не вижу: ни гитары, ни Шигирского идола», — говорится в сообщении.

20 июня власти Екатеринбурга показали новый логотип к 300-летию города, который будет отмечаться в августе 2023-го. Победителем конкурса стала Анастасия Лениченко, ей вручили сертификат на 300 тысяч рублей. При этом недоволен новым логотипом остался и депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников. По мнению, вариант, изначально победивший в голосовании, был лучше.

Скрины поста из telegram-канала Шахова

Алексей Шахов видит новый логотип таким Фото из telegram-канала Шахова

Новый логотип Екатеринбурга Фото: корреспондент URA.RU