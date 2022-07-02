Куйвашеву на «Иннопроме» показали машину Бэтмена. Фото

03 июля 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Автор создал бэтмобиль за три года Фото: соцсети Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву во время осмотра площадки выставки «Иннопром-2022» показали «Бэтмобиль» — машину супергероя комиксов DC Бэтмена. Автором копии легендарного супергеройского авто является житель Темиртау (Казахстан) Евгений Бондаренко, который и представит машину на выставке. «На выставку», — подписал выложенное в соцсетях фото Бондаренко перед отправкой в Екатеринбург. Прибыв на «Иннопром-2022» автор выразился также лаконично, подписав последующий пост: «На месте». Корреспондент URA.RU связался с Евгением Бондаренко для получения комментария. На момент публикации он не ответил. Фанат создал бэтмобиль за три года. Каркас машины представляет из себя металлическую раму с жестким мостом на задней оси. Навесные панели кузова выполнены из стеклопластика, а в движение транспортное средство приводится за счет двигателя V8 японского производства (1UZ-FE). В паре с мотором работает автоматическая коробка. Обут автомобиль в очень специфичные шины: сзади стоят две пары 44-дюймовых зубастых покрышек, а спереди — 29-дюймовые Mickey Thompson Sportsman Pro. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР. Фото: страница Евгения Бондаренко в соцсетях Фото: страница Евгения Бондаренко в соцсетях Фото: страница Евгения Бондаренко в соцсетях Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву во время осмотра площадки выставки «Иннопром-2022» показали «Бэтмобиль» — машину супергероя комиксов DC Бэтмена. Автором копии легендарного супергеройского авто является житель Темиртау (Казахстан) Евгений Бондаренко, который и представит машину на выставке. «На выставку», — подписал выложенное в соцсетях фото Бондаренко перед отправкой в Екатеринбург. Прибыв на «Иннопром-2022» автор выразился также лаконично, подписав последующий пост: «На месте». Корреспондент URA.RU связался с Евгением Бондаренко для получения комментария. На момент публикации он не ответил. Фанат создал бэтмобиль за три года. Каркас машины представляет из себя металлическую раму с жестким мостом на задней оси. Навесные панели кузова выполнены из стеклопластика, а в движение транспортное средство приводится за счет двигателя V8 японского производства (1UZ-FE). В паре с мотором работает автоматическая коробка. Обут автомобиль в очень специфичные шины: сзади стоят две пары 44-дюймовых зубастых покрышек, а спереди — 29-дюймовые Mickey Thompson Sportsman Pro. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.